Blizzard annonce la date finale de WOW: Wrath of the Lynch King Classic

L’une des extensions les plus appréciées des millions de joueurs de World of Warcraft reviendra très bientôt, et après une fuite en début d’année, Blizzard a finalement officialisé le retour de Wrath of the Linch King. Et ce sera aussi très bientôt, puisque comme ils viennent de l’annoncer, elle confirme son retour pour le 26 septembre.

Il le fera spécifiquement à 00h00, heure péninsulaire, et sera disponible sur tous les royaumes de World of Warcraft: Burning Crusade Classic. Comme nous l’avons déjà dit, Blizzard l’a officialisé en avril et il sera entièrement gratuit pour tous les joueurs ayant un abonnement actif à World of Warcraft.

« Les moments épiques de Wrath of the Linch King reviennent avec leurs vastes environnements, des donjons et des raids uniques, et une grande conclusion à l’histoire du prince Arthas », a déclaré Holly Longdale, productrice exécutive de World of Warcraft. « Tout cela et plus encore en a fait un favori de nos joueurs, et aussi le nôtre chez Blizzard », poursuit-il. « Nous cherchons à offrir une expérience authentique aux vétérans de retour et une aventure incroyable aux nouveaux joueurs visitant Azeroth pour la première fois. »

Un MMO de haut vol

Pendant ce temps, la prochaine – qui sera la neuvième – extension pour World of Warcraft arrive plus tard cette année, Dragonflight, qui a traversé sa phase de test alpha plus tôt ce mois-ci. Parmi ses nouveautés, la possibilité de chevaucher un dragon se démarque, ainsi qu’une nouvelle limite de niveau (maintenant à 70) et un nouvel arbre de talents, après avoir été introduit dans Cataclysm. A noter également l’arrivée d’une nouvelle classe de héros, le Dracthyr, et d’une nouvelle classe, l’Evoker.