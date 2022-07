L’acteur David Warner, la voix du méchant dans le classique Baldur’s Gate II, est décédé

L’acteur vétéran David Warner est décédé à l’âge de 80 ans, selon sa famille « avec une grande tristesse », et des suites d’un cancer. Warner avait un curriculum vitae complet dans le cinéma et la télévision, mais nous devons parler d’un travail pas si bien connu du grand public, et c’est qu’il a joué Jon Irenicus, le méchant de Baldur’s Gate II -avec un troisième opus en chemin- , le RPG classique.

Non seulement il a été impliqué dans le jeu de base, mais il est également retourné au studio Bioware pour exprimer à nouveau Irenicus dans l’extension Siege of Dragonspear. Un rôle qui sera probablement un de plus dans sa carrière, c’est celui dont se souviennent bien les fans de jeux de rôle des années 90 et 2000, puisqu’Irenicus est considéré comme le méchant par excellence de la saga Baldur’s Gate, jouant un rôle vraiment charismatique. parmi les supporters.

Une vaste carrière au cinéma et à la télévision

Warner quitte son rôle dans Le Returnal de Mary Poppins, mettant en vedette Emily Blunt et sorti en 2018, comme sa dernière performance.Mais évidemment, en 60 ans de carrière, Warner a eu le temps de participer à des centaines de films.

Certains des plus remarquables sont Avatar, Titanic, Scream 2 ou Los Pasajeros del Tiempo, même si deux de ses rôles les plus mémorables doivent être soulignés, dans de grands classiques des années 70 tels que le grand classique d’horreur The Prophecy, dans lequel il a partagé la scène. avec Gregory Peck, ou Straw Dogs, avec Dustin Hoffman, sorti en 1971.

Il possède également une solide expérience à la télévision, ayant participé à Twin Peaks, Doctor Who ou encore Penny Dreaful. « Au cours des 18 derniers mois, il a abordé son diagnostic avec une grâce et une dignité caractéristiques », a déclaré sa famille.