Le Seigneur des Anneaux : Gollum est retardé "quelques mois"

Les plans de Daedalic se sont effondrés, car s’ils prévoyaient de sortir The Lord of the Rings: Gollum juste pour coïncider presque avec la première de The Rings of Power, la série qui sera présentée en première sur Amazon Prime, il y a eu des changements de dernière minute heure . On a vu le studio allemand retarder le jeu, même s’il n’a pas précisé combien de temps il consacrera davantage à son développement, juste « quelques mois ».

« Tout d’abord, nous voulons vous remercier pour votre patience et votre support jusqu’à présent », ont-ils déclaré dans un communiqué officiel sur Twitter. « Au cours des dernières années, notre équipe a travaillé dur pour apporter une histoire mémorable à ce monde passionnant plein de magie et de fantaisie. Nous nous engageons à répondre aux attentes de notre communauté et à découvrir l’histoire inédite de Gollum d’une manière digne. » La vision de JRR Tolkien ».

Gollum n’arrivera pas à temps pour la série

« Cela dit, afin de développer la meilleure expérience possible, nous avons décidé de retarder de quelques mois la sortie du Seigneur des anneaux : Gollum », poursuit le communiqué. « Nous vous tiendrons au courant de la météo exacte dans un proche avenir. »

« Nous sommes reconnaissants envers notre communauté passionnée et avons hâte de partager cette aventure unique avec vous », concluent-ils. Dommage, car le lancement du jeu était prévu juste un jour avant la première de The Rings of Power, que nous avons récemment vu dans une nouvelle bande-annonce. En fait, il n’y a pas si longtemps – ce mois-ci, en fait – nous avons pu voir le premier gameplay du jeu, où l’on pouvait entrevoir un gameplay axé principalement sur la furtivité.

Le Seigneur des Anneaux : Gollum aura une version pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC, et plus tard également pour Nintendo Switch, dans un port qui a été confirmé ne sera pas une version cloud.