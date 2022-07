Le mode censuré de Bayonetta 3 n’était pas l’idée de Nintendo, selon Kamiya

Après des mois de silence et de peur face à ce qui semblait être un retard irrémédiable, il y a quelques semaines à peine, Bayonetta 3 est réapparue, et elle l’a fait de manière considérable, révélant de nouvelles informations et une date de sortie. Parmi toutes les nouveautés qui ont été présentées, le mode Naive Angel a attiré l’attention, c’est-à-dire un mode où la nudité et les scènes épicées seraient censurées, quelque chose que Kamiya voulait clarifier, n’était pas du tout l’idée de Nintendo.

« Je vois beaucoup de gens parler de Nintendo lorsqu’ils discutent de nudité à Bayonetta », commence le créateur excentrique. « Pendant le développement du port Bayonetta, Bayonetta 2 et Bayonetta 3, la seule suggestion que nous avons reçue de Nintendo concernait le costume de Link dans les deux premiers épisodes, et comment il devait être plus révélateur. »

Nintendo, plus ouvert qu’il n’y paraît

« Aucun préjugé n’a joué dans cet aspect du jeu, et je pense que les joueurs peuvent en profiter sans se soucier de ce qui aurait pu être », poursuit-il. « Comme le disait Iwacchi, Nintendo n’est pas seulement une entreprise géante avec des formalités administratives à chaque coin de rue, et après avoir travaillé longtemps avec eux, j’ai l’impression que s’ils sont parfois têtus, ils sont aussi étonnamment ouverts et directs autour le monde du développement et des discussions commerciales.

Bien que ce ne soit pas du tout certain, selon la Source des déclarations, il semblerait qu’Iwacchi ne soit rien de moins que le surnom de l’ancien président de Nintendo, le tristement décédé Satoru Iwata.

Certainement, après de nombreuses rumeurs et aucune positive, Bayonetta 3 pourra arriver dans ce 2022, plus précisément le 28 octobre, étant exclusif à Nintendo Switch.

Source : Tout sur Nintendo