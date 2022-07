Ea Travaillerait Sur Un Jeu Solo Black Panther

Il y a quelques semaines, nous avons appris qu’EA avait récemment obtenu une licence Marvel et avait commencé à travailler sur un nouveau jeu. Maintenant, des sources affirment qu’il s’agira d’un jeu Black Panther, développé par un nouveau studio dirigé par un ancien vice-président de Monolith Productions.

Kevin Stephens, ancien vice-président de Monolith Productions, le studio derrière les jeux Middle-Earth: Shadow of Mordor et Shadow of War, a rejoint EA l’année dernière pour démarrer un nouveau studio. Selon le journaliste de l’industrie, Jeff Grubb sur Giant Bomb, ce studio travaille sur un jeu Black Panther nommé « Project Rainier ».

Le jeu comportera un monde ouvert, bien que nous ne sachions pas si l’histoire se déroulera à Wakanda, ou si l’histoire nous emmènera dans d’autres domaines. Le jeu est prévu pour un joueur unique, à la suite d’un nouveau héros prenant le rôle de Black Panther.

Le jeu est en début de développement, ce qui est logique car le studio ne s’est formé qu’il y a un an et a probablement passé du temps à prototyper d’autres idées avant d’atterrir sur celle-ci. EA n’a pas commenté cette rumeur pour le moment.

L’avis (ou question) de Raphael sur ce sujet : Avec ce jeu en début de développement, cela pourrait prendre quelques années avant qu’EA soit prêt à le révéler correctement.