La Juventus revient sur FIFA 23 par la porte d’entrée et en exclusivité, au revoir Piemonte Calcio

Ni Mbappé, ni Lewandowski, ni CR7 à Atleti. La signature de l’été est le retour de la Juventus à la FIFA. En 2019, la saga PES a marqué un but pour l’équipe contre les garçons d’EA Sports et a conservé la licence bianconeri exclusivement. A partir de FIFA 20, la saga EA a dû se contenter de voir le champion italien transformé en Piemonte Calcio, une version en herbe qui fait encore plus d’une blague. Mais c’est fini. La Juventus sera à nouveau présente dans FIFA 23. C’est ce qu’a annoncé EA Sports lui-même, qui assure que FIFA 23 deviendra « partenaire exclusif de la Juventus et mettra en vedette le stade, l’Allianz Stadium, le logo et les tenues officielles du club. « .

Et pour célébrer l’occasion, une légende de la Vecchia Signora comme Claudio Marchisio se joindra en tant que FUT Hero. Cette catégorie reconnaît les joueurs les plus mémorables d’Ultimate Team pour avoir honoré le terrain et cherche à représenter leurs compétences à l’écran pour en faire des icônes égales au sein de FIFA 23. Marchisio rejoint les trois FUT Heroes déjà confirmés à ce jour.

De son côté, le tout nouvel attaquant de la Juventurs, Dusan Vlahovic, fera également le travail d’ambassadeur de FIFA 23. Il sera l’un des plus jeunes ambassadeurs du jeu au monde, mais d’EA Sports, ils lui font entièrement confiance. « Nous sommes ravis de réaffirmer notre engagement envers le football italien à travers ce nouveau partenariat avec la Juventus », a déclaré David Jackson, vice-président de la marque chez EA Sports. « Ce club indique beaucoup pour nous et permettra à FIFA 23 de continuer à offrir l’expérience la plus authentique et la plus complète du marché. »

FIFA 23 sera mis en vente le 30 septembre prochain et ces derniers jours, il a déjà annoncé ses couvertures (historiques, avec le football féminin comme protagoniste) et a même été présenté avec une bande-annonce dans laquelle il prétend être l’épisode avec « plus de fonctions , modes, équipes, ligues et compétitions de l’histoire de la FIFA ». Puisqu’il s’agira du dernier chapitre avant le divorce de la FIFA et d’EA Sports, que ce soit par la porte d’entrée. Chez Netcost nous avons pu voir le jeu dans les bureaux de Vancouver il y a quelques semaines et nous vous indiquons toutes les clés jouables du dernier opus de la saga.