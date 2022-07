La mise à jour Xbox rend les temps de démarrage encore plus rapides

La grande nouvelle du programme Insider de Xbox la semaine dernière était que l’intégration de Discord est officiellement en cours. La prochaine mise à jour du système d’exploitation Xbox contiendra également d’autres améliorations majeures, notamment un temps de démarrage beaucoup plus rapide.

Microsoft a apporté quelques améliorations au temps de démarrage au cours de la vie de la Xbox One et avec la Xbox Series X/S faisant le saut vers la dernière technologie SSD M.2, les temps de chargement des consoles ont été encore améliorés. Pourtant, il y avait de la place pour une optimisation supplémentaire, l’équipe Xbox ayant gagné environ cinq secondes supplémentaires pour le démarrage initial.

Comme le montre la comparaison côte à côte de The Verge, depuis son lancement, la Xbox Series X a mis un peu plus de 12 secondes pour passer de complètement éteinte à complètement démarrée. Avec la nouvelle mise à jour, actuellement testée par les membres Xbox Insider, le temps de démarrage a encore été réduit d’un peu plus de 8 secondes.

Ceux qui gardent leur console en mode économie d’énergie en bénéficieront, car ils rallument complètement leur console à chaque fois qu’ils l’éteignent et la rallument. Ceux qui utilisent le mode veille ne verront pas du tout l’écran de démarrage, car leur console est simplement en mode veille.

L’avis (ou question) de Raphael sur ce sujet : Le mode d’économie d’énergie est la valeur par défaut pour la Xbox Series X/S, il est donc important de maintenir le temps de démarrage initial bas. Si le démarrage du système prend trop de temps, beaucoup iront dans leurs paramètres et les modifieront, ce qui consommera plus d’énergie.