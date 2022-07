Les meilleurs mods Stray : Garfield, CJ, éditeur de chat, changement d’animal, cris dérangeants…

Personne ne sait comment cela s’est passé (enfin, peut-être que l’essai gratuit de 7 jours y est pour quelque chose), mais le fait est que Stray est devenu le jeu de l’été. Les gens sont submergés par la nouvelle proposition d’Annapurna dans laquelle nous contrôlons un félin qui se perd dans un monde cyberpunk et doit surmonter toutes sortes d’énigmes et de plates-formes pour rentrer chez lui. Aussi dédié qu’il soit déjà le jeu avec la meilleure note d’utilisateurs en 2022 et que les réseaux ont été remplis de personnes partageant des vidéos et des images de vrais animaux de compagnie voulant sauter à l’écran avant les tendres miaulements du protagoniste. Mais parfois, l’excitation des gens déraille et ils offrent les trucs les plus hilarants et les plus dérangeants sous la forme d’un mod. C’est pourquoi nous allons passer en revue ci-dessous certains des meilleurs mods pour Stray sur PC. Ils changeront votre vision du jeu oui ou oui.

Stray, Jason et un nouveau traumatisme avec Heavy Rain

L’un des mods Stray les plus dérangeants est celui qui transforme les miaulements de notre chat en cris d’Ethan Mars dans Heavy Rain. A chaque fois que nous appuierons sur le bouton correspondant, au lieu de miauler nous entendrons Ethan crier le nom de Jason, son fils disparu. Un… curieux ? hommage au jeu Quantic Dream qui peuplera sûrement nos cauchemars dans les semaines à venir. Comme dirait Solid Snake : qu’est-ce que c’est que ça ?

Je viens des chevaux, pas des chats

On sait que le miel n’est pas fait pour la gueule de l’âne et qu’il y en a qui préfèrent les autres animaux aux félins (hérétiques…). Certains ont poussé leurs préférences si loin qu’ils ont même transformé Stray en une classe équestre cyberpunk. Et bien que dans l’aventure principale les sauts soient assez guidés et qu’il soit impossible de tomber, disons que dans cette version Bojack Horseman les choses sont beaucoup plus compliquées. Nous y conduisons un cheval qui ne rentre pas directement sur les plates-formes et qui rend les choses aussi difficiles que dans la vraie vie. Les chutes de cul sont garanties.

Créez votre propre chat sur Stray

S’il a manqué à Stray quelque chose pour abattre Elden Ring d’un coup (griffe) et se proclamer GOTY 2022 de manière indiscutable, c’est bien l’éditeur de personnage. Ou des chats, bien sûr. Le jeu nous permet uniquement d’incarner Murtaugh, le chat qui a inspiré l’aventure, mais de nombreux moddeurs ont également commencé à créer plusieurs skins alternatifs pour ressembler à leurs chats respectifs. Les résultats ne pourraient pas être plus tendres et attachants.

Mais bien sûr, cela comporte aussi des risques, comme ceux qui au lieu de regarder leurs chats ont regardé Garfield (vous pouvez le télécharger ici) ou, mieux encore, CJ, le protagoniste de GTA San Andreas (téléchargez-le sur votre risques et périls).