The Last of Us Part 1 devrait être lancé sur PC « très bientôt » après la PS5

Bien qu’il y ait un débat sur la question de savoir si The Last of Us Part 1 vaut ou non la mise à niveau pour les propriétaires de PS5, pour les joueurs sur PC, ce sera leur première chance de découvrir le jeu. Actuellement, le jeu est sur le point de sortir sur PS5 en septembre, et selon un employé de Naughty Dog, le lancement sur PC ne sera pas loin derrière.

Sony n’a pas encore annoncé de date de sortie appropriée pour The Last of Us Part 1 sur PC. Il existe actuellement plusieurs jeux déjà sur le point d’atterrir sur PC cette année, notamment Spider-Man Remastered en août, Spider-Man Miles Morales plus tard dans l’année et la sortie retardée de Uncharted: Legacy of Thieves Collection.

Bien qu’il y ait eu un long écart entre la réédition d’Uncharted sur PS5 et la version PC encore à lancer, il semble que nous n’attendrons pas aussi longtemps entre The Last of Us Part 1 sur PS5 et PC. Jonathan Benaino, un artiste senior de la texture de l’environnement chez Naughty Dog récemment a répondu à un fan poser des questions sur la sortie du PC, affirmant qu’elle devrait arriver « très peu de temps après la sortie de la PS5 ».

Dans cet esprit, nous pourrions voir The Last of Us Part 1 se faufiler sur Steam avant la fin de cette année, ou peut-être aura-t-il une sortie début 2023, de la même manière que God of War, qui a été annoncé pour PC fin 2021 et puis sorti en février 2022.

L’avis (ou question) de Raphael sur ce sujet : Allez-vous prendre The Last of Us Part 1 en ce qui concerne le PC ? Est-ce que ce sera la première fois que vous jouerez à la série ou vous passerez d’une console PlayStation ?