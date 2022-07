The Last of Us Remake sera lancé sur PC "très peu de temps après sur PS5"

Début juin dernier, le remake de The Last of Us Part I était officiellement annoncé, une évolution que l’on peut considérer comme un secret de polichinelle gardé depuis plusieurs mois, et qu’il arriverait en plus de la PS5, sur PC. Le lancement sur la console de Sony est prévu -et il le sera, puisque le jeu est officiellement terminé- le 2 septembre, mais… et compatible ? Eh bien, les nouvelles venant de Naughty Dog elles-mêmes ne sont pas mauvaises, et il semble que les joueurs sur PC n’auront pas à attendre beaucoup plus longtemps.

C’est ce qu’a confirmé sur Twitter Jonathan Benainous, l’artiste environnement du jeu, en réponse à un fan du réseau social qui s’est enthousiasmé pour le lancement sur PC. « Content que tu sois hype mec ! » Benainous commence par répondre. « La version PC devrait arriver un peu plus tard, mais très peu de temps après le lancement sur PS5 », conclut-il.

The Last of Us Part I est situé au prix de 79,99 euros sur sa page PS Store, et on s’attend à ce que sa version PC ait un prix nettement inférieur, comme il est d’usage dans ce type de version. Cependant, ce n’est pas encore officiel et nous devrons attendre que la société japonaise révèle combien nous pouvons l’acheter sur Steam.

La série, en 2023 sur HBO

Pendant ce temps, les fans attendent toujours la première de la série sur HBO Max, un événement qui a récemment pu se concrétiser un peu plus et qui est attendu début 2023. Depuis des mois, nous avons pu voir des images du plateau de tournage et de ses protagonistes, Pedro Pascal et Bella Ramsey, mais pour l’instant nous devons continuer à attendre une première bande-annonce officielle, ce qui est demandé. Les problèmes dérivés du coronavirus ont retardé le tournage de plusieurs mois, mais tout semble indiquer que la machinerie a été mise en service ces derniers temps et que la série est presque prête à atteindre la plateforme de streaming.