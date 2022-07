Stray est déjà le jeu avec la note d’utilisateur la plus élevée sur Steam en 2022

Connaissant l’adoration que le public porte aux chats, il n’était pas difficile de penser que Stray deviendrait un jeu très viral, mais il s’est également révélé être un très bon jeu. Les critiques l’ont qualifié de titre remarquable, et aussi le public, dépassant le record remarquable dans les deux cas sur Metacritic, mais là où il a vraiment triomphé, c’est sur Steam, s’élevant à la première place de la liste des jeux les mieux appréciés par les joueurs. dans la plate-forme de Valve.

C’est au travers de Steam250 que cette note peut être découverte, puisqu’un classement du jeu vidéo est établi en fonction du nombre de notes positives et négatives, en rapport avec le nombre d’avis dont il dispose. En ce sens, Stray affiche désormais un ratio de 8,61, basé sur 42 665 votes, dont pas moins de 98% ont été positifs.

Cela suffit à Stray pour, comme nous l’avons dit, mener ce classement particulier, reléguant God of War, jusqu’à présent tête de liste, à la deuxième place, avec un ratio de 8,56 et 97% de votes positifs. Dans cette liste on voit des jeux relativement peu connus, et il faudrait passer à la sixième place pour découvrir un autre jeu récent qui a plu et qui a touché le grand public, comme le surprenant Neon White.

S’ouvrir à un large éventail de publics

L’un des grands succès de Stray, en plus d’une forte campagne de marketing pour être un indépendant -sous l’égide d’Annapurna, oui-, a été d’être inclus dans le nouveau PlayStation Plus. De cette façon, tous les abonnés au service dans leurs niveaux Extra et Premium ont pu le télécharger entièrement gratuitement, avec lequel la base de joueurs qu’il a obtenue a été très importante.

Cependant, il a également surpris sur Steam, où il a atteint des chiffres très notables. Sans aller plus loin, il a atteint un pic de joueurs simultanés de près de 63 000 joueurs, un chiffre non négligeable pour un jeu de ces caractéristiques.

