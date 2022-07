Multiversus recevra bientôt Lebron James; Rick et Morty, les suivants

Bien que nous savions déjà que le célèbre joueur des Los Angeles Lakers et ces sympathiques personnages d’animation étaient confirmés pour débarquer bientôt à Multiversus, nous avions encore besoin de connaître la date exacte, car ils sont les prochains à rejoindre la liste des fous Warner Bros. Sin jeu. Cependant, nous pouvons déjà préciser quand les deux arriveront, et ils le feront dans quelques semaines seulement.

Par exemple, Lebron James commencera à distribuer de la cire à partir de demain, le 26 juillet, coïncidant avec le début de la bêta ouverte pour tout le monde. Il sera un personnage idéal pour ceux qui aiment prendre des initiatives, et comment pourrait-il en être autrement, le basket sera son arme principale. Sa participation à Space Jam: New Legends, pas trop célébrée par la critique, lui a valu une place sur la liste Multiversus.

D’autre part, Rick et Morty arriveront avec le début de la première saison du jeu, initialement prévue pour le 9 août. L’arme principale de Crazy Rick sera son pistolet à portail habituel, tandis que Morty sera parfait pour le zonage, étant un spécialiste du lancement de projectiles de toutes sortes.

Qui sont les autres ?

Multiversus compte actuellement 16 personnages, 19 avec les trois dont nous vous avons parlé -plus 19 autres qui sont encore à venir-. Parmi eux se trouvent une pléthore de protagonistes de séries d’animation, d’action en direct, et bien sûr, des héros et des méchants de l’univers DC, parmi lesquels on peut citer les quatre premiers de ce groupe : Batman, Superman, Wonder Woman et Harley Quinn. . Mais il y a aussi des séries très bien représentées, comme Adventure Time, puisque Jake the Dog et Finn the Human font une apparition dans le template initial, en plus de Steven Universe, Bugs Bunny et Tom et Jerry. On peut aussi se battre, parmi tant d’autres, avec Arya Stark, de Game of Thrones.