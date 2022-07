Rubius règle la polémique avec TheGrefg : "Ce n’est pas personnel…"

Il y a quelques jours, la dernière polémique a fait irruption dans les mondes de Save me. Désolé, de Twitch. Alors que la présentation de Rubius X se déroulait à Madrid, le documentaire sur la vie de Rubius lui-même qu’Amazon Prime Video a publié, TheGrefg diffusait depuis son domicile à Winterfell et expliquait à ses téléspectateurs pourquoi il n’avait pas assisté à l’événement. Visiblement piqué, le créateur de contenu s’est exprimé en ces termes :

« Je viens de nombreux voyages, je suis fatigué et je préfère être à la maison à faire du direct, à m’entraîner et à manger. Mais c’est aussi vrai que personne ne m’a invité, hein ? Rubius, je t’ai invité aux Esland Awards. C’est vrai que plus tard ça ne vous est pas sorti de la tête, je le respecte, mais ne m’envoyez même pas une misérable invitation à un documentaire dont j’ai vu votre bande-annonce en direct et dont j’ai dit que j’ Je suis content que nous fassions un tel contenu… Je ne sais pas, on dirait que tu oublies des choses ».

La réponse de Rubius n’a pas été faite pour mendier et bien qu’il ne cite pas directement son collègue, il semble se justifier précisément à cause de ses plaintes. « Le thème des invitations est géré par mon agence car elle connaît déjà tout le monde. Je n’ai invité que mes modos et les personnes les plus proches de moi. J’ai sûrement oublié les personnes à inviter. Certes on a oublié quelqu’un, mais ce n’est rien du staff ».

Cela met fin, sans fusils à pompe comme celui d’Egoland, à la polémique entre deux des quatre membres du Big Four espagnol (les quatre streamers aux plus de 10 millions de followers sur Twitch). Nous verrons comment ils feront lorsqu’ils se retrouveront le 2 septembre à Ringcraft, la nouvelle série Minecraft se déroulant dans Minecraft et avec les principaux créateurs de contenu en tant que participants. Pourquoi ne montent-ils pas tous les deux sur le ring lors de l’un des matchs de la soirée de l’année 3 et mettent-ils fin à cette tension sexuelle non résolue?