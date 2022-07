Monster Hunter Paradise fuit à travers le calendrier des événements Discord

Capcom a fait de grands progrès avec Monster Hunter dans l’ouest avec Monster Hunter World. Nous avons eu Monster Hunter Rise depuis lors, mais nous attendons toujours de voir ce que Capcom fera avec le matériel de console de nouvelle génération, comme la Xbox Series X/S et la PS5. Une révélation n’est peut-être pas trop loin, car Monster Hunter Paradise semble avoir fui.

Au cours du week-end, un utilisateur de Discord a découvert qu’en utilisant l’application en mode développeur, il pouvait voir les événements d’espace réservé que les partenaires avaient programmés, comme les éditeurs de jeux. Un de ces événements invite les utilisateurs de Discord à réclamer des codes pour Monster Hunter Paradise, un jeu non annoncé.

Une précédente fuite de document Capcom a révélé que l’éditeur travaille sur Monster Hunter 6. Monster Hunter World a été développé sous le titre « Monster Hunter 5 », il semble donc probable que Paradise soit Monster Hunter 6.

Contrairement à Rise, Paradise devrait être lancé sur les consoles Xbox et PlayStation. Comme World and Rise, le jeu devrait également sortir sur PC. Si Capcom prévoit d’annoncer le jeu cette année, il y a trois grands événements où une telle annonce pourrait avoir lieu – Gamescom Opening Night Live en août, Tokyo Game Show en septembre ou The Game Awards en décembre.

L’avis (ou question) de Raphael sur ce sujet : Ce sera formidable de voir un nouveau Monster Hunter haute fidélité sur PC et les consoles de nouvelle génération. Pensez-vous que Monster Hunter Paradise sera annoncé cette année ? Ou s’agira-t-il d’une révélation majeure de 2023?