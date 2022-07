Nouvelle carte de Yu-Gi-Oh! honore le meilleur moment de l’anime

L’ensemble Yu-Gi-Oh! Duellistes Légendaires : Saison 3 est sorti le 21 juillet. En plus d’apporter plusieurs réimpressions d’anciens ensembles tels que Legendary Duelists: Magical Hero et Legendary Duelists: Immortal Destiny, il a également apporté de nouvelles cartes inédites dans le TCG, telles que Mystic Goblin – White Lightning, qui rend hommage à l’un des meilleurs moments de l’anime Yu-Gi-Oh! Duels de monstres. Juste en dessous on vous raconte son histoire :

Mystic Goblin – White Lightning : c’est la carte qui honore un moment phare du jeu Yu-Gi-Oh !

Mystic Goblin – White Lightning a été imprimé pour la première fois dans l’ensemble Legendary Monsters Pack exclusif au Japon et sorti le 3 mai 2021. Sa rareté est Starlight Rare. Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, le 21 juillet 2022, nous avons pu voir cette carte pour la première fois en Occident, y compris une version espagnole grâce au lancement de Duellistes Légendaires : Saison 3. C’est l’un des dix Secret Rare possibles. cartes variantes incluses avec chaque boîte de cet ensemble.

Copie scellée de Mystic Goblin – White Lightning LDS3-SP135 en espagnol, de Yu-Gi-Oh!. Rareté Secret Rare/Secret Rare.

Cette carte représente un moment clé de l’anime : le jeu avec lequel Yami Yugi bat « Ghost Kaiba » dans l’épisode 10 de l’anime Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, appelé « Forget the Ghost » / « The Ghost Gives Up ».

La carte représente le Blue-Eyes White Dragon renforcé par Mystic Goblin. Dans ce duel particulier contre un homme de main de Pegasus qui a volé le deck de Seto Kaiba et usurpé son identité, Yugi parvient à avoir le Blue-Eyes White Dragon sur son terrain grâce à l’utilisation de Monster Reborn, qui lui permet d’invoquer spécialement n’importe quel monstre du Cimetière.

Selon l’anime, Yugi renforce la puissance d’attaque du Blue-Eyes White Dragon parce que le Mystic Goblin « jetait son sort depuis qu’il avait été convoqué sur le terrain ». C’est le énième exemple où le manga et l’anime diffèrent du jeu de cartes réel. Ou, dit moins élégamment : encore une fois Yugi triche.

Le Mystic Goblin est un monstre normal, c’est-à-dire qu’il n’a aucun effet ou « fonction spéciale » comme ils l’appelaient dans l’anime qui dit qu’il peut augmenter la puissance d’attaque des autres monstres.

Copiez Mystic Goblin SBAD-SP003 en espagnol, de Yu-Gi-Oh!. Rareté commune/commune

Concernant Mystic Goblin – White Lightning, son effet est le suivant : « Lorsqu’un monstre contrôlé par votre adversaire active son effet, tant que vous contrôlez un Monstre Normal de Niveau 5 ou plus (Effet Rapide) : vous pouvez Invoquer Spécialement cette carte, depuis votre main, et si vous le faites, annulez cet effet.Durant la Battle Phase de votre adversaire (Effet Rapide) : vous pouvez cibler 1 Monstre Normal dans n’importe quel Cimetière ; Invoquez-le Spécialement sur votre Terrain, et si vous le faites, ce tour tous les monstres contrôlés par votre adversaire doivent attaquer ce monstre s’il le peut, tant que vous le contrôlez. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de « Mystic Goblin – White Lightning » qu’une fois par tour.

Il sert essentiellement de piège à main et donne de la cohérence aux Decks qui utilisent des monstres normaux de niveau 5 ou supérieur, tels que Blue-Eyes White Dragon, Elemental HERO Neos ou Dark Magician. Ironiquement, cela fonctionne mieux sur un deck Dark Magician qu’un deck Blue-Eyes White Dragon malgré ce que son art représente; pouvoir invoquer spécialement un magicien noir dans la phase de combat de l’adversaire est particulièrement utile si nous avons un cercle de magie noire sur le terrain, avec lequel nous pouvons bannir la carte d’un adversaire.

A gauche : illustration de Mystic Goblin – White Lightning A droite : image tirée de l’épisode 10 de l’anime Yu-Gi-Oh ! Duel de monstres

Cette carte n’est pas encore disponible dans Yu-Gi-Oh! Master Duel, bien qu’il soit possible qu’il soit ajouté à l’avenir.

Mystic Goblin dans Yu-Gi-Oh! Maître Duel

Sources : Yu-Gi-Oh ! Jeu de cartes à collectionner, Marché aux cartes, Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, Liste des cartes du duelliste légendaire : Saison 3, Yu-Gi-Oh! Maître Duel