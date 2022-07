Fortnite : Save the World a cinq ans et le célèbre comme ça

Fortnite aura cinq ans le 25 juillet 2022. Bien qu’à ce stade du film, dire « Fortnite » soit généralement équivalent au mode Battle Royale, dans ce cas, nous faisons référence au jeu de base. To Save the World, wow, qui est le concept initial du populaire jeu vidéo Epic Games. Dans cette news nous vous parlons des changements et nouveautés ajoutées pour fêter le cinquième anniversaire du jeu :

Fortnite fête ses cinq ans : voici comment Save the World le célèbre

À partir du 21/07/2022 à 02h00 CEST, dans Save the World, il y a une nouvelle quête d’anniversaire tous les jours pendant une semaine. Relever ces nouveaux défis vous rapporte chaque jour un lama d’anniversaire de célébration.

Epic Games offre des lamas d’anniversaire dans Save the World

En plus de cela, si nous éliminons un total de 30 ennemis explosifs de gâteau (les grosses enveloppes qui, au lieu de transporter des bidons de propane, portent maintenant des gâteaux explosifs), nous pouvons également obtenir un nouveau lama d’anniversaire supplémentaire. Pour avoir détruit un total de quinze machines à glace, congélateurs ou réfrigérateurs, nous aurons un autre lama d’anniversaire supplémentaire.

Plusieurs nouvelles quêtes d’anniversaire nous récompensent avec des lamas d’anniversaire

Comme si cela ne suffisait pas, nous pouvons également obtenir un lama d’anniversaire gratuit dans la boutique de l’événement. On peut « l’acheter » au prix de 0 tickets de radiographie.

Les lamas d’anniversaire nous permettent d’améliorer notre équipement et notre personnel dans notre base (ou de progresser dans le livre de collection), car ils nous donnent des héros et des objets des saisons et événements précédents.

Comme nous l’avons mentionné, cette célébration ne prend en compte que Fortnite : Save the World. Le cinquième anniversaire de Fortnite Battle Royale aura lieu le 26 septembre 2022. Nous devons attendre jusque-là pour voir quel genre de célébration et de récompenses gratuites Epic Games apportera à son vaisseau amiral.

Fortnite Battle Royale est actuellement dans le chapitre 3 de la saison 3. Dans notre guide complet du jeu, nous couvrons tous les angles du jeu, comme comment terminer les missions d’été sans submerger (l’événement d’été 2022), ou comment se rendre à Indiana Jones .

Sources : Epic Games, Fortnite