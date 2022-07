Les anneaux de pouvoir et le gâchis avec les premières images de Sauron et du Balrog

La nouvelle bande-annonce de The Rings of Power a ouvert la boîte de Pandore et laissé plusieurs images qui feront couler des rivières et des rivières d’encre d’ici la première de la série, prévue pour le 2 septembre 2022. L’une d’elles est la première image de Sauron , ou du moins c’est ce qu’une grande partie de la communauté a initialement pensé. Pourquoi pas, on vous a déjà dit que le prochain personnage n’est PAS Sauron :

Non, ce n’est pas Sauron.

Sauron sera joué dans The Rings of Power d’Anson Boon, mais l’acteur sur l’image ci-dessus est Robert Naime, qui a été confirmé il y a quelques semaines en tant que membre de la distribution, mais sans préciser quel est son rôle. Le personnage de Naime pourrait être un adorateur de Melkor, comme Sauron lui-même, ou un cultiste de ce dernier, le Second Seigneur des Ténèbres. Cela dépendra du moment où l’image aura lieu.

Il se passe exactement la même chose avec Bridie Sisson, une actrice néo-zélandaise qui a rejoint le casting en même temps que Naime et qui n’a pas confirmé son rôle ensuite non plus. Comme lui, Sisson apparaît dans la bande-annonce dans ce que la plupart ont interprété comme une deuxième image du précédent (faux) Sauron, mais encore une fois, ce n’est pas Sauron et en fait ce n’est ni le même personnage ni le même acteur. Sisson indique être un autre cultiste et faire partie des suites de Melkor et Sauron.

Ceci (ceci*) n’est pas non plus Sauron.

Il semble qu’Amazon veuille jouer le jeu pendant la première saison et garder secrète la véritable identité de Sauron, peut-être comme un cliffhanger pour clore l’un de ses chapitres. Il y a ceux qui pensent que, même si nous ne l’avons pas encore vu dans la bande-annonce, nous l’avons entendu, car la voix off pourrait bien appartenir au métamorphe. Que ce soit vrai ou non, bravo pour Prime Video et la promotion de la série. Montrer des choses, mais garder des tours dans leurs manches et nous faire tous discuter et grimper aux murs.

El de Sauron tampoco es el único lío en el que se meterá la adaptación, pues el tráiler de la Comic-Con de San Diego 2022 terminó con la aparición estelar de un Balrog y los consecuentes flashbacks de Vietnam, con Gandalf y el ¡No puedes passer! dans l’esprit de chacun. The Rings of Power aspire ainsi à se battre en tête-à-tête avec les films de Peter Jackson et il a même été confirmé que nous aurons un prologue avec Morgoth et son balrog, couvrant plus de temps que prévu, le Second Age.

La chose peut-elle mieux paraître ? Sera-ce l’événement télévisé de l’année ?