One Piece 1055, quand sortira le prochain chapitre du manga ? date confirmée

One Piece est de retour et il doit rester. Au moins pour une autre semaine. Eiichiro Oda est de retour avec ses batteries rechargées de vacances et va bientôt faire une nouvelle pause. L’auteur, qui s’est exprimé dans les dernières heures sur la fin de la série et a annoncé que One Piece se terminerait dans trois ans, tentera de nous tenir incapable de nous serrer la gueule avec le chapitre 1055, prévu pour ce dimanche 31 juillet.

Verrons-nous le mugiwara apparaître cette fois ? Le redoutable Ryokugyu continuera-t-il à se frayer un chemin à travers Wano ? Aurons-nous de nouvelles nouvelles sur l’Empereur des Flammes, Sabo, et sur ce qui s’est passé avec Cobra et Vivi ? Chaque chapitre ouvre de plus en plus de portes et nous en sommes ravis. Comme d’habitude, le chapitre 1055 sera disponible en espagnol, gratuitement et avec une qualité d’image maximale dans Manga Plus, il ne reste donc plus qu’à connaître sa date et son heure de sortie.

Date et heure de la première du chapitre 1055 du manga One Piece

One Piece lancera un nouveau chapitre, 1055, le dimanche 31 juillet prochain à 17h00 (heure locale française). À partir de ce moment, il peut être lu gratuitement et en espagnol via Manga Plus. Dans le reste du monde, l’heure de la première sera la suivante :