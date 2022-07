Nouveaux chapitres de mangas et premières d’animes (25-31 juillet) : One Piece, My Hero Academia, Chainsaw Man…

Continuez la séquence chaude après le retour de One Piece la semaine dernière. Les prochains jours continueront d’être chargés pour le monde du manga et de l’anime. Chainsaw Man tournera 100 chapitres, Boku no Hero revient et la série d’Eiichiro Oda sera à nouveau le protagoniste à deux reprises. Le manga One Piece ne s’arrêtera pas et l’anime adaptera le chapitre 1010 dimanche, avec la fin du combat sur les toits entre la Pire Génération et les Empereurs de la Mer. Mais il y a plus, beaucoup plus, beaucoup d’autres sagas et noms, donc passons en revue tous les chapitres de manga et épisodes d’anime qui nous attendent du 25 au 31 juillet sur Manga Plus et Crunchyroll.

Chainsaw Man partie 2 chapitre 100

Chapitre 100 du manga Chainsaw Man

Manga disponible sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le mardi 26 juillet à 17h00 (heure locale française)

dandadan chapitre 66

Chapitre 66 du manga Dandadan

Tous les mangas sont disponibles sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le lundi 25 juillet à 17h00 (heure locale française)

Chapitre 14 de la toxine du mariage

Chapitre 14 du manga Marriagetoxin

Manga disponible sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le mardi 26 juillet à 17h00 (heure locale française)

Mashle : Magie et muscles chapitre 117

Mashle: Magic and Muscles manga chapitre 117

Manga disponible sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le dimanche 31 juillet à 17h00 (heure locale française)

My Hero Academia chapitre 361

Chapitre 361 du manga My Hero Academia

Manga disponible sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le dimanche 31 juillet à 17h00 (heure locale française)

One Piece chapitre 1055

Chapitre 1055 du manga One Piece

Tous les mangas sont disponibles sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le dimanche 31 juillet à 17h00 (heure locale française)

aoashi épisode 17

Ao Ashi animé épisode 17

Anime disponible sur Crunchyroll

Le chapitre sera publié le samedi 30 juillet à 14h00 (heure locale française)

Boruto : Naruto Next Generations épisode 260

Boruto animé épisode 260

Anime disponible sur Crunchyroll

Le chapitre sera publié le dimanche 31 juillet à 11h00 (heure locale française)

Kingdom #4 épisode 17

Kingdom anime saison 4 épisode 17

Anime disponible sur Crunchyroll

Le chapitre sera publié le samedi 30 juillet à 20h30 (heure locale française)

One Piece épisode 1027