Toutes les affiches bonus Forza Horizon 5: Hot Wheels et où les trouver

L’extension Hot Wheels pour Forza Horizon 5 est disponible dès maintenant. Et comment pourrait-il en être autrement, il apporte avec lui une nouvelle région spectaculaire, de nouvelles voitures, des défis, des événements et les affiches bonus classiques. Ceux qui se cachent dans les points les plus reculés du jeu. Cette fois-ci, les trouver est plus difficile que d’habitude pour une raison simple : vous ne les voyez presque jamais pendant la course, car ils ont été placés dans le monde inférieur sous les pistes Hot Wheels. Mais ne vous inquiétez pas, car nous vous aidons à les trouver tous en quelques minutes.

Carte d’affiche bonus de Forza Horizon 5 : Hot Wheels

Le monde de Forza Horizon 5 : Hot Wheels est divisé en 3 îles séparées par les rails qui couvrent toute la scène. Il y a un total de 25 panneaux bonus et 24 d’entre eux sont sur la terre ferme. C’est-à-dire qu’il n’y en a pas qu’un sur rails, donc sur chaque île il faut chercher un tronçon de voie qui permet de sortir de la piste pour explorer la surface. Il n’y en a qu’un qui n’appartient pas aux îles et vous le verrez très facilement, puisqu’il se trouve au point central (Horizon Festival). Ci-dessous, nous vous montrons toutes les affiches marquées sur la carte de chaque région.

9 affiches sur l’île forestière

6 affiches sur l’île déserte et 1 dans le Festival Horizon, sur la plateforme centrale

8 affiches sur l’île enneigée

Si vous consultez ces images et ouvrez la carte pour aller les chercher, vous n’aurez aucun problème avec aucune d’entre elles. Bien sûr, dans certains cas ils sont quelque peu cachés sous un pont ou au bord d’une cascade et il faudra jeter un œil aux alentours pour ne pas tomber dans le vide.

Forza Horizon 5 est disponible sur Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Il est inclus dans Xbox Game Pass et le DLC Hot Wheels est vendu séparément (vous pouvez le télécharger si vous avez l’édition Ultimate du jeu). De plus, si vous souhaitez obtenir toutes les affiches du jeu de base, nous vous montrons également l’emplacement de toutes dans cet article avec des cartes et des directions.

