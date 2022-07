Fortnite aura une collaboration avec The Last of Us selon un initié

The Last of Us arrive sur Fortnite sous la forme de nouveaux articles skins selon un initié. Bien qu’aucun détail supplémentaire n’ait été donné, il ne nous est pas difficile d’imaginer qu’il s’agira des skins des deux personnages les plus importants de cette saga : Joel et Ellie. Juste en dessous on vous dit tout ce qu’on sait sur les skins de Joel et Ellie de Fortnite x The Last of Us :

Fortnite : Joel et Ellie de The Last of Us arriveront sous forme de nouveaux skins

Dans l’épisode 118 du podcast XboxEra, son animateur, Nick Baker mentionne que ses sources lui ont dit qu' »il y aura une collaboration de The Last of Us dans Fortnite ». Au moment où nous écrivons cette nouvelle, elle est toujours diffusée en direct, nous mettons donc à la place un clip Twitter du moment précis de ces déclarations :

Ce n’est pas la première fois que nous tenons pour valables des informations de ce type données par Baker ; Il y a quelques mois, nous vous informions également que, de cette même Source, le Doom Slayer et d’autres personnages de Bethesda et Xbox arrivaient sur Fortnite, bien que cela reste à voir. Pour l’instant, on s’en tient à ce qu’affirmait Baker à l’époque pour crédibiliser ses affirmations : « on a entendu des rumeurs sur Naruto je pense en mai 2021, et c’est arrivé en jeu six mois plus tard », faisant référence à la collaboration de Fortnite et Naruto. Shippuden », et dont le deuxième volet est arrivé en 2022.

Bref, pour l’instant rien de confirmé, mais celui qui le dit a un bon palmarès et une bonne réputation derrière lui, c’est pourquoi nous tenons cette information pour acquise. En dehors de cela, nous comprenons également que les problèmes de gestion des DPI et les accords commerciaux de ce type prennent du temps. Il ne s’agit pas de mettre les poupées et c’est tout, dit de façon assez grossière.

Et, pour donner encore plus de validité à ces informations, nous vous rappelons que dans Fortnite il y a déjà eu une collaboration avec Uncharted, une autre saga également de Sony/Naughty Dog. À l’époque, les skins de Nathan Drake et Chloe Frazer sont arrivés, y compris leurs versions des jeux vidéo et du film mettant en vedette Tom Holland.

Art officiel des skins Nathan Drake et Chloe Frazer dans Fortnite

Cette collaboration Fortnite pourrait avoir lieu à une date proche du lancement de The Last of Us : Part I, un remake de l’original qui sortira le 2 septembre 2022. Et, comme nous l’évoquions plus haut, ce seront sûrement des skins pour Joel et Ellie, avec leurs accessoires respectifs. Les collaborations sont généralement un lot de personnage masculin et de personnage féminin.

Fortnite est actuellement dans la saison 3 de son chapitre 3. Dans notre guide de jeu complet, nous vous donnons toutes les clés de la nouvelle saison, y compris (mais sans s’y limiter) comment terminer toutes les missions ou où se trouvent tous les personnages.

Source : YouTube/XboxEra