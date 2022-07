SDCC 22 : Les dragons prennent le contrôle de House of Dragon : "nous en verrons 17 au total"

Les fans de Game of Thrones du monde entier ont rendez-vous très prochainement sur HBO Max avec la première de son spin off House of Dragon, le prequel centré sur la maison Targaryen, et dont on a pu voir le dernier trailer il y a quelques jours à peine. Et si tout au long des huit saisons qu’elle a duré on se retrouve avec l’envie de voir plus de dragons, ceux-ci seront complètement satisfaits, puisque selon Ryan Condal, showrunner de la série, « on verra 17 dragons au total ».

Cela a été assuré dans le panel de la série au San Diego Comic Con 2022, où pendant une heure, ils ont longuement débattu de ces dix épisodes qui nous permettront de mieux connaître l’une des maisons préférées des fans. En fait, la série nous montrera les Targaryen « dans leur plein essor ».

De plus, les acteurs de la série ont laissé tomber d’autres détails. Par exemple, Paddy Considine, qui incarnera Viserys, a assuré qu’on découvrira « un secret du personnage qui nous aidera à comprendre ses ambitions et sa chute au cours de la série ». Pendant ce temps, Matt Smith, qui jouera son frère Daemon, affirme que son personnage est fidèle à Viserys, mais aspire également au Trône de Fer.

Martin donne son approbation

Un autre qui voulait également faire une apparition, bien sûr, est le scénariste de l’œuvre, George RR Martin, qui a confirmé avoir vu 9 des 10 épisodes de la série. Selon lui, Condal « a fait du bon travail en adaptant ces histoires », donnant son approbation et restant rassuré qu’un bon travail a été fait avec la série.

On ne peut qu’attendre le 21 août prochain, date à laquelle House of Dragon sortira sur la plateforme HBO Max, une fois les problèmes de tournage dus à la pandémie de coronavirus surmontés. Nous découvrirons des événements qui se sont déroulés plus de 200 ans avant Game of Thrones, lorsque la maison Targaryen était la plus puissante de tout Westeros.