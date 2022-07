One Piece se terminera dans 3 ans et Oda anticipe "la plus grande bataille de l’histoire"

Trois ans. Eiichiro Oda veut terminer One Piece en trois ans. « Je sais que j’ai répondu à cette question tellement de fois que j’ai déjà perdu toute crédibilité », a déclaré l’auteur dans une interview à l’occasion des 25 ans du manga, « et peut-être que je ne devrais pas le dire à haute voix, car alors les choses ne se passent jamais comme elles le font. » on veut, mais actuellement mon objectif est de finir dans trois ans.

Est-ce que One Piece se terminera en 2025 ?

Et bien que nous plaisantions tous toujours sur les temps curieux d’Oda (c’est comme si une de ses années équivalait à beaucoup d’autres des nôtres), il existe plusieurs analyses de ses déclarations qui montrent que les prédictions de l’auteur ne sont généralement pas aussi éloignées de la réalité que nous le pensons. . D’accord, oui, il a dit que Wano avait commencé en 2017 et avait fini à partir de 2019. Il a également promis, par exemple, que Shanks ferait « son grand coup » fin 2021 et il ne l’a fait que cette semaine, déjà au milieu de 2022. Mais cependant, les différences ne sont pas si grandes. Peut-être que ses trois ans deviendront cinq, mais la fin semble déjà proche et inéluctable.

En 2002, Oda parlait de 20 ans (jusqu’en 2022). En 2014, il estimait que One Piece durerait encore 10 ans (jusqu’en 2024). Et en 2020, il a prédit qu’il était dans environ 4 ou 5 ans (encore une fois, 2024 ou 2025). La roadmap semble claire, même si on ne sait jamais vraiment puisqu’il y a beaucoup à raconter et que les personnages n’arrêtent pas de bouger et de grandir. « Nous sommes tous des marins », a plaisanté Oda.

Comment sera la fin de One Piece ?

Concernant la fin, l’auteur a encore une fois répété qu’il était très clair à ce sujet. Il admet que certains aspects spécifiques de celui-ci ont changé, mais insiste sur le fait que dans sa tête, il sait parfaitement comment il dessinera le dernier chapitre de One Piece. Et soyez prudent car cela indique également clairement que la série se terminera lorsque l’on saura ce qu’est One Piece.

C’est un détail important, car de nombreuses théories suggéraient que Luffy atteindrait Laugh Tale et trouverait le One Piece avant cette fin. Ces élucubrations, avec des millions d’adeptes, étaient basées sur le fait que le grand mystère du Siècle Vide y serait découvert et qu’il déclencherait la bataille finale contre la Marine. Cependant, si cela arrive, tout cela sera avant.

« Les choses se réchauffent à Wano, mais si Luffy parvient à partir en toute sécurité, les événements dans le reste du monde se dérouleront à grande vitesse. Une histoire comme vous ne l’avez jamais lue. Je dessinerai la plus grande bataille de l’histoire de One Piece. ça va être excitant. » Je fais une telle annonce pour que vous soyez préparé mentalement que même une histoire tant que ça touche à sa fin, alors ce n’est pas que je veux arrêter, c’est que la série se termine parce que la partie la plus excitante de l’aventure de Luffy, la question de savoir ce qu’est One Piece, elle aura sa réponse et sa conclusion. Mais pour l’instant, prenez votre temps pour profiter de la fin de Wano. Je vais dessiner de toutes mes forces ! »

Dans un autre ordre d’idées, cette semaine on se demandait si Shanks était le grand méchant de One Piece, on a vu la première photo de Shanks dans la série Netflix avec de vrais acteurs et on a même confirmé que le prochain film manga, One Piece Red, le qui tournera autour de la rousse, arrivera en France et avec un doublage en catalan. Des nouveautés et encore des nouveautés pour les 25 ans de One Piece, dont le chapitre 1054 débarque ce dimanche 24 juillet chez Manga Plus.