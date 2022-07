Tous à bord ! présente un nouveau jeu : The Bingind of Isaac : Four Souls et confirme le Guest Mode

Le studio sévillan The Game Kitchen semble aller de succès en succès. The Last Door et Blasphemous sont des titres bien connus qui ont été très bien accueillis par les joueurs, et le futur All On Board!, la plateforme de jeux de société en réalité virtuelle, a réussi à être financé via KickStarter en seulement 48 heures. Le projet est prometteur, et lors du Comic-Con qui se déroule ces jours-ci, nous avons vu une nouvelle annonce : The Binding of Isaac : Four Souls sera ajouté aux jeux disponibles depuis son lancement. Ne manquez pas la première image officielle.

Mode Invité, idéal si vous ne jouez pas en réalité virtuelle

The Game Kitchen a pensé à tout le monde et le message est très clair : personne n’est laissé pour compte. Pour cette raison, l’inclusion du mode invité a été confirmée, conçue pour les utilisateurs qui ne disposent pas d’un appareil de réalité virtuelle. Il s’agit d’une application entièrement gratuite qui simule les fonctions VR et permet aux joueurs de rejoindre des jeux et d’interagir – également par chat vocal – avec d’autres participants.

Les premiers jeux sous licence inclus sont Black Rose Wars, Rallyman GT, Sword & Sorcery, Infinity Defiance, Istanbul, Escape The Dark Castle, SteamWatchers, Hamlet. Une liste à laquelle vient de s’ajouter The Binding of Isaac : Four Souls, basé sur le populaire roguelike d’Edmund McMillen, l’un des jeux indépendants les plus acclamés de la décennie.

L’objectif de All On Board! Il doit arriver sur le marché en 2023. Il sera compatible avec Meta Quest 2 et d’autres appareils compatibles Steam VR. De plus, nous vous rappelons que bien que l’objectif de sa campagne de financement ait été dépassé (près de 40 000 $ sur l’objectif de 25 000 $), les joueurs peuvent continuer à le soutenir sur KickStarter pour accéder à une bêta exclusive, prévue à Noël cette même année.

