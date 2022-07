Une fuite suggère une collaboration entre FIFA 23 et Marvel

Cela a été une semaine pleine d’informations sur le nouveau FIFA 23, le dernier qui viendra d’EA, et en fait jusqu’à hier, nous avions de nouvelles nouvelles, et c’est que les trois premiers héros disponibles dans Ultimate Team ont été confirmés. Aujourd’hui, selon une fuite, nous avons appris que ce type de carte du mode de jeu populaire arriverait dans une collaboration spéciale avec nul autre que Marvel.

Les footballeurs choisis sont le défenseur central portugais Ricardo Carvalho, le milieu de terrain ivoirien Yaya Touré et également le milieu de terrain Park Ji Sung, de Corée du Sud. De plus, à partir de novembre, ils auront une version spéciale avec de meilleures statistiques basées sur l’occasion de la Coupe du monde Qatar 2022.

Désormais, cette fuite laisse entendre que ce type de courrier sera accompagné d’une sorte de promotion de la part de l’usine de Héros par excellence : Marvel. La première chose qui nous fait penser est que dans cette hypothétique promo – on ne sait évidemment pas comment cette collaboration sera – nous pourrions avoir un design de carte spécial, en plus de plusieurs articles pour notre club dans Ultimate Team tels que des uniformes, des boucliers ou des tifos . Il faudra patienter pour en savoir plus.

Le dernier FIFA d’EA avant la pause finale

Comme nous l’avons dit précédemment, la FIFA et Electronic Arts ne sont pas parvenus à un accord pour le renouvellement de la licence, avec laquelle la société canadienne ne bénéficiera plus du statut officiel de la grande institution du football mondial. FIFA 23 sera le dernier opus d’Electronic Arts, après quoi il a déjà décidé du nom de sa nouvelle franchise de football : EA Sports FC.

Pour le moment, on peut vous parler de ce nouvel opus qui arrivera en septembre prochain avec Kylian Mbappe en répétition sur la couverture du jeu, bien qu’accompagné du footballeur de Chelsea Sam Kerr dans son édition Ultimate. Nous l’aurons disponible le 30 du mois de septembre susmentionné sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC et Nintendo Switch, ceci étant l’édition Legacy habituelle.