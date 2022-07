Guerrilla Games ferme les serveurs de plusieurs de ses jeux, dont Killzone Shadow Fall

Guerrilla Games, le studio filiale néerlandais de Sony Interactive Entertainment et créateurs de sagas bien connues comme Horizon ou Killzone, a annoncé la fermeture prochaine des serveurs de certains de ses jeux vidéo, dont Killzone Shadow Fall sur PS4. Cela a été communiqué par la société via une déclaration officielle sur Twitter, détaillant les titres concernés et la date précise de l’arrêt de leur service en ligne.

Adieu l’aspect en ligne de Guerrilla

Ainsi, à partir du 12 août 2022, Killzone Shadow Fall et RIGS: Mechanized Combat League sur PS4, ainsi que Killzone Mercenary sur PS Vita, n’auront plus d’options en ligne. Bien sûr, de Guerrilla Games, ils ont veillé à ce que vous puissiez continuer à jouer aux modes hors ligne de ces jeux. « Le 12 août 2022, les serveurs en ligne de Killzone : Mercenary, Killzone Shadow Fall (y compris Intercept Mode) et RIGS : Mechanized Combat League seront fermés », peut-on lire dans le tweet publié par Guerrilla il y a quelques heures.

« Les fonctionnalités en ligne (y compris les modes multijoueurs en ligne) ne seront plus disponibles à cette date. Les modes hors ligne solo resteront fonctionnels », conclut Guerrilla dans le communiqué. Ainsi, ceux qui veulent continuer à profiter des modes hors ligne de ces trois titres de Guerrilla Games pourront continuer à jouer sans aucun problème.

Rappelons que Killzone Shadow Fall (2013) est le dernier jeu sorti de la saga Guerrilla FPS, l’un des premiers titres PS4 ; son mode multijoueur bonus, Intercept de 2014, cessera de fonctionner le 12 août. De son côté, Killzone : Mercenary (2013), exclusif à la PS Vita et RIGS : Mechanized Combat League (2016), axé sur l’action VR, vont également abandonner leurs modes en ligne.

Source | Jeux de guérilla