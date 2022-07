Quel contenu inclut FIFA 23 Ultimate Edition ?

FIFA 23 est déjà en pleine pré-saison. Dans la chaleur de l’été, les fans de football comptent les jours pour voir comment les footballeurs sautent sur le terrain dans la vraie vie… et dans la vie virtuelle. Le 30 septembre prochain est la date retenue par EA Sports pour lancer le dernier opus de la franchise. En attendant, nous savons déjà quel est le contenu inclus dans son Ultimate Edition.

Que comprend l’Édition Ultime de FIFA 23 ?

Jeu complet de FIFA 23 version double sur console (PS4 et PS5 ou Xbox One et Xbox Series X|S)

Accès anticipé de 3 jours (commence à jouer le 27 septembre)

4600points FIFA

Joueur prometteur Objet non échangeable

Un élément joueur de l’équipe de la semaine 1 (TOTW)

Article prêté par Kylian Mbappé pour 5 matchs dans FUT

Ambassadeur Player Pick Item en prêt dans FUT (entre Davies, Vinícius Jr et Son) pour 3 matchs

Talent local pour le mode carrière

Article FUT Hero de la Coupe du Monde de la FIFA non échangeable (uniquement si précommandé avant le 22 août)

Vous devez tenir compte de plusieurs choses. Tout d’abord, nous nous concentrons sur l’objet FUT Hero non échangeable. Si vous réservez l’édition avant le 22 août, vous assurerez l’accueil de ce joueur dès le 11 novembre, soit aux portes du coup d’envoi de la Coupe du monde Qatar 2022.

Comparaison dans la réservation des deux éditions de FIFA 23

D’autre part, l’élément de joueur Promises est une promotion déjà connue des versements précédents. Vous le recevrez dès le jour du lancement officiel, c’est-à-dire le 30 septembre. L’Ultimate Edition est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One au prix de 99,99 euros. Sur PC et Google Stadia son prix est ramené à 89,99 euros.

Chez Netcost, nous l’avons déjà vu en profondeur. Cliquez sur ce lien pour connaître toute l’actualité de FIFA 23.

Source : EA Sports