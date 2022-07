TheGrefg en veut à Rubius de ne pas l’avoir invité à ses événements : "Vous semblez oublier des choses…"

Jeudi 21 juillet dernier, Rubius célébrait à Madrid la présentation de Rubius X, le documentaire sur sa vie qui vient de sortir sur Amazon Prime Video. Le créateur de contenu, l’un des membres des Big Four espagnols (les quatre streamers avec le plus d’abonnés dans notre pays), a rempli l’événement d’amis et de visages bien connus des mondes de Twitch et YouTube. Parmi les grands absents figurait TheGrefg, qui a expliqué les raisons de son absence et l’a fait en termes… eh bien, jugez par vous-mêmes.

« Je ne suis pas ici parce que je ne serais pas parti, mon frère. Je reviens de nombreux voyages, je suis fatigué et je dois être à la maison pour faire du direct, m’entraîner et manger », a expliqué TheGrefg à un adepte lors d’un le streaming a eu lieu le même jeudi. « C’est vrai aussi que personne ne m’a invité, hein ? Rubius, je t’ai invité aux Iles. C’est vrai que ça ne t’est pas sorti de la tête de venir, et je le respecte, mais même pas une invitation à un documentaire que j’ai vu votre bande-annonce en direct et j’ai dit que je suis content que nous fassions un tel contenu. Il semble que vous oubliez des choses. Profitez du documentaire, je verrai ça plus tard… »

TheGrefg a toujours été un grand ami du sarcasme et du salseo, mais aussi de mordre et de plaisanter avec de vraies choses qui font mal. Avec Rubius, il a déjà eu une querelle dans le passé comme le célèbre fusil de chasse Egoland, mais il ne fait aucun doute que les deux créateurs de contenu continueront à coïncider et à collaborer à l’avenir. En fait, on peut penser à une date très précise pour leurs retrouvailles : le 2 septembre prochain.

Ringcraft, la nouvelle série de streamers sur Le Seigneur des Anneaux

Ce jour-là lancera Ringcraft, une nouvelle série de streamers Minecraft se déroulant dans Le Seigneur des Anneaux et décrit comme un Twitch Rivals qui opposera un ami à un ennemi entre le 2 et le 4 septembre. Ce n’est pas une date aléatoire, mais un jour marqué en rouge sur le calendrier des fans de LOTR, depuis la nouvelle série de la saga, The Rings of Power (attention car il y a une nouvelle bande-annonce), et le nouveau et prometteur jeu vidéo avec Sméagol, Le Seigneur des anneaux : Gollum.

Qui sera Sauron et qui sera Gandalf dans le Rubius vs TheGrefg ?

