Ubisoft a annulé quatre projets, dont Splinter Cell VR et Ghost Recon Frontline

Ubisoft a tenu son rapport trimestriel sur les résultats cette semaine, révélant de multiples retards et annulations. Non seulement le prochain jeu Avatar a été retardé, mais quatre projets ont été annulés – Ghost Recon Frontline, Splinter Cell VR et deux projets non annoncés.

Tel que rapporté par VGC, lors de l’appel aux résultats, Ubisoft a confirmé que son projet de jeu Splinter Cell VR avait été annulé. De plus, le spin-off gratuit de Ghost Recon Battle Royale, Frontline, a également été abandonné. Parmi les deux annulations, Splinter Cell VR pourrait être le plus surprenant, car le gameplay furtif peut très bien fonctionner dans un format VR. Quant à Ghost Recon Frontline, ce jeu a été rejeté par les fans lors de sa première annonce, donc son annulation était peut-être la meilleure décision.

Les deux autres projets qu’Ubisoft a annulés étaient tous deux des jeux non annoncés, nous n’avons donc pas plus de détails pour le moment, mais étant donné l’histoire d’Ubisoft avec des fuites, nous imaginons que l’histoire sortira à un moment donné.

Ubisoft a également retardé Avatar: Frontiers of Pandora, qui devait être sa plus grande sortie de la saison des fêtes. Pourtant, Ubisoft devrait réaliser un bon Q4, grâce à Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope, Skull and Bones et potentiellement Assassin’s Creed Rift.

L’avis (ou question) de Raphael sur ce sujet : Splinter Cell VR ne se produira peut-être pas, mais le remake à venir est toujours en cours, ce qui devrait, espérons-le, mettre fin à une longue sécheresse de contenu pour la série.