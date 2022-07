The Quarry vous invite à passer un moment effrayant avec son essai gratuit sur Xbox et PC

The Quarry vous invite à passer un moment effrayant avec son nouvel essai gratuit. Les joueurs sur Xbox Series X|S, Xbox One et Steam peuvent désormais jouer au prologue et à son mode multijoueur, Wolf Pack. On parle d’environ une heure de contenu que vous pouvez désormais télécharger sans passer par la case.

Wolf Pack a atterri le 7 juillet dans le cadre des mises à jour post-lancement qu’il a reçues. Jusqu’à 8 joueurs peuvent se réunir pour façonner l’histoire de The Quarry du début à la fin. Un vote a lieu entre les participants chaque fois qu’une décision apparaît à l’écran. L’essai vous permet de rejoindre le jeu d’un ami qui a acheté le jeu complet.

Voici les liens de téléchargement :

The Quarry : « Un ouvrage incontournable pour les fans d’horreur »

Avec ces mots, nous avons commencé notre analyse de The Quarry, où il a obtenu une note de 8,5 sur 10. Au cours des conclusions, nous avons souligné que le jeu est le produit des fondations qui « semé avec Until Dawn ». « Un titre difficile et très rejouable, dans lequel les bonnes décisions qui amèneront le groupe de neuf jeunes à revoir la lumière du soleil ne sont pas du tout claires. Avec une intrigue qui s’engage dès le début et un gameplay soigné.

Nous avons également dit qu’il est « fortement recommandé même pour ceux qui ont peu de compétences aux commandes » en raison des multiples options pour vous mettre en contrôle, ou vous asseoir comme s’il s’agissait d’un long métrage grâce au mode Film. Vous pouvez lire le texte intégral sur ce lien. The Quarry est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam).

Source : The Quarry sur Steam