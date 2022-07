Wrath of the Lich King Classic obtient la date de sortie de septembre

À l’époque où The Burning Crusade arrivait sur WoW Classic, une première publicité Web avait divulgué la date de sortie. Une situation similaire s’est maintenant produite avec Wrath of the Lich King, qui semble prévu pour un lancement en septembre.

Les équipes de World of Warcraft sont très occupées cette année. Non seulement nous obtenons la prochaine extension majeure de WoW, Dragonflight, au cours de la saison des fêtes, mais les fans de WoW Classic obtiennent également l’extension Wrath of the Lich King. Tel que rapporté par WoWHead, une image téléchargée sur le site Web de WoW Classic hier montrait les mots « le roi-liche revient le 26 septembre 2022 ».

L’image a ensuite été supprimée du site Web car elle n’était pas encore censée être publique. Compte tenu de la fuite, nous pouvons nous attendre à une annonce officielle de Blizzard très prochainement pour confirmer la date de sortie.

En repensant à «l’âge d’or» de WoW, de nombreux fans ont des réponses différentes. Certains préfèrent le jeu de base, à la vanille, d’autres ont fait leurs souvenirs pendant The Burning Crusade et pour un autre bon nombre de joueurs, Wrath of the Lich King était la meilleure extension. Avec WoW Classic couvrant désormais ces trois périodes, nous pourrions voir Blizzard faire une pause dans les extensions Classic pendant un certain temps.

L’avis (ou question) de Raphael sur ce sujet : Après Wrath of the Lich King, pensez-vous que nous verrons d’autres extensions « classiques » pour WoW ? Pensez-vous que Blizzard aurait dû s’engager sur la voie de la réédition d’extensions en premier lieu ?