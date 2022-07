Dragon Ball : The Breakers sortira enfin en octobre

En novembre 2021, Bandai Namco nous a surpris avec la révélation de Dragon Ball : The Breakers, un jeu multijoueur asymétrique qui s’inspire clairement de Dead by Daylight et de titres similaires. Après des mois de tests, le jeu sortira enfin en octobre.

Dragon Ball: The Breakers se déroule dans l’univers Dragon Ball Xenoverse, qui intègre fortement le voyage dans le temps et des scénarios de chronologie alternatifs. Dans la chronologie de The Breakers, des super-méchants comme Freiza, Cell et Majin Buu ont envahi la Terre tandis que les Z-fighters sont introuvables.

Un joueur assumera le rôle du personnage méchant, tandis que sept autres joueurs seront des survivants humains essayant d’éviter de se faire prendre. Le méchant traquera les survivants sur toute la carte, tandis que les survivants rempliront des objectifs et rassembleront des objets pour les aider à s’échapper en toute sécurité.

C’est certainement une vision très différente de l’IP de Dragon Ball et quelque chose que je ne pense pas qu’aucun d’entre nous s’attendait à voir. Dragon Ball : The Breakers sortira le 14 octobre sur PC, PS4, Nintendo Switch et Xbox One. Il n’y a pas de version Xbox Series X/S ou PS5 dédiée, mais le jeu sera accessible sur les deux consoles grâce à la rétrocompatibilité.

L’avis (ou question) de Raphael sur ce sujet: Les jeux Dragon Ball modernes ont tendance à s’en tenir à l’une des trois catégories suivantes, les combattants de cartes, les combattants 2D et les combattants 3D. Dans cet esprit, il est agréable de voir quelque chose de complètement différent et inattendu pour un jeu vidéo Dragon Ball. Chercherez-vous à essayer cela quand il sortira?