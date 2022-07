Ubisoft annule Ghost Recon Frontline et Splinter Cell VR

Après avoir révélé le retard d’Avatar : Frontiers of Pandora, Ubisoft a annoncé que deux des titres qu’il avait en cours ne verront finalement pas le jour. Tom Clancy’s Ghost Recon Frontline et Splinter Cell VR ont été annulés. C’est ce qu’a révélé le Français lors de l’assemblée générale à l’occasion de la présentation des résultats financiers du premier trimestre de l’exercice. Bien qu’ils n’aient pas approfondi les raisons de cette décision, ils ont mentionné qu’il y avait eu des changements de nature économique.

Rien n’a été dit sur la version en réalité virtuelle d’Assassin’s Creed, mais Splinter Cell VR, qui a été annoncé au même moment, a subi moins de chance. Ubisoft Red Storm et Reflections ont travaillé sur son développement. Pendant ce temps, Ghost Recon Frontline était une bataille royale dirigée par Ubisoft Bucarest. Ubisoft est venu le montrer officiellement à travers un gameplay.

La vérité est que le jeu Tom Clancy a été reçu avec une grande froideur par les joueurs. La critique a forcé le développeur à retarder le test fermé, qui a finalement été annulé. Ghost Recon Frontline proposait un gameplay battle royale au sein d’un monde ouvert, dans lequel plus de 100 joueurs allaient se retrouver en escouades de 4 joueurs.

Le remake de Splinter Cell n’est pas touché

L’annulation de Splinter Cell VR ne indique pas au revoir à Sam Fisher. Ubisoft travaille sur un remake du premier opus, qui signifiera le retour du personnage après de nombreuses années d’absence. D’autres jeux encore en développement sont Beyond Good & Evil 2 ou Prince of Persia : The Sands of Time Remake. Ce dernier a également subi des revers majeurs, au point qu’il a été repoussé jusqu’en 2024 au moins.

Celui qui a été sauvé du naufrage. Skull & Bones a récemment été ré-annoncé et sera mis en vente le 8 novembre prochain sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC.

Source | VGC