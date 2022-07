Princesse Mononoké de retour au cinéma pour ses 25 ans : liste de toutes les salles où l’on peut voir le revival

À l’occasion de son 25e anniversaire, Princess Mononoke, l’un des films les plus emblématiques de Hayao Miyazaki et du Studio Ghibli, revient aujourd’hui dans les salles du monde entier. Acclamé par la critique et le public, le film a un taux d’approbation de 92% (!) sur Rotten Tomatoes et un 8 sur FilmAffinity, où il a été choisi comme l’un des 5 meilleurs films d’animation de tous les temps.

Situé au XVe siècle, à l’époque de Muromachi, la princesse Mononoké raconte avec une touche et une sensibilité très particulières l’éternel conflit entre les êtres humains et la nature. Alors qu’il ravage et détruit une forêt japonaise autrefois protégée, le village d’Ashitaka est attaqué par un sanglier transformé en démon, et Ashitaka lui-même est blessé et maudit.

Pour se soigner et empêcher la gangrène de se répandre dans tout son corps et de mettre fin à ses jours, le jeune homme devra se rendre dans la forêt et chercher le dieu Cerf pour lui pardonner et le libérer du sortilège. Au cours de son voyage sous les arbres, Ashitaka découvrira comment les animaux souffrent et souffrent de l’anéantissement continu de leurs maisons, changeant à jamais leur perception du monde et la nôtre.

Tous les cinémas diffusant Princesse Mononoké pour son 25e anniversaire

Princess Mononoke revient sur grand écran aux mains de Vertigo Films, qui a confirmé la liste de toutes les salles dans lesquelles le film sera disponible. Le distributeur a déclaré dans les réseaux que « le premier week-end est sûr » dans toutes les salles citées ci-dessous, mais aussi que « après cela dépend de chaque cinéma ».

Par conséquent, si vous avez en tête de profiter de l’occasion pour profiter de ce joyau du septième art, ne remettez pas trop le plan à plus tard :

Et au cas où vous voudriez une anecdote qui se raconte dans les files d’attente du cinéma et exaspère Woody Allen, il y a quelque temps nous vous avions raconté l’histoire fascinante qui unit Quentin Tarantino, Neil Gaiman et la princesse Mononoke. Parce que même en sonnant surréaliste, l’auteur de bandes dessinées comme The Sandman et de romans comme American Gods, Coraline et Good Omens est celui qui a traduit le scénario original de Miyazaki et il l’a fait précisément grâce au réalisateur Pulp Fiction, Kill Bill et Django Unchained.