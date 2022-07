The Last of Us Part 1 ajoutera un mode Permadeath, des améliorations de l’IA et plus de changements, un nouveau gameplay !

Au cours des dernières heures, les fuites sur The Last of Us Part 1 n’ont fait que se produire. Comme on le voit dans ces clips, il ne semble pas qu’aucun des mécanismes des suites ait été implémenté dans cette version remaniée de l’original. Cependant, Naughty Dog a publié une vidéo détaillant certains des changements, tels que le nouveau mode de mort permanente ou les options d’accessibilité.

Neil Druckman, directeur créatif, et d’autres membres de l’étude ont apporté à la table plusieurs nouveautés qui ne se trouvent pas dans le classique. En plus du mode Permadeath, il y aura des tenues à débloquer pour Ellie et Joel, un mode photo amélioré et un mode spectateur. D’un point de vue technique, le graphisme et l’intelligence artificielle ont été renforcés. En revanche, le jeu a été adapté aux particularités du Dual Sense (technologie haptique et gâchettes adaptatives).

Options graphiques et plus

The Last of Us Part 1 a été rendu en 4K natif fonctionnant à 30 ips, mais il est également possible de le régler sur 60 ips avec une résolution dynamique, comme précédemment divulgué. En tout cas, Naughty Dog soutient que le travail va bien au-delà d’une simple amélioration graphique et des performances.

« L’ensemble du jeu a été reconstruit à partir de zéro pour profiter des capacités graphiques de la nouvelle génération », ce qui se reflète dans la modélisation, la physique ou les scénarios destructibles. Ils défendent que les animations sont plus réalistes et plus fidèles à l’interprétation des acteurs. « Les améliorations de l’IA signifient que les personnages » interagissent avec « le monde d’une manière plus authentique et réaliste ».

The Last of Us Part 1 sera mis en vente le 2 septembre prochain sur PS5. Le jeu est également en développement pour PC, mais dans ce cas, il n’y a pas de date de sortie confirmée. En 2023, ce sera au tour de la série HBO et du mode multijoueur indépendant de la partie 2.

Source | le chien méchant