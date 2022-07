FIFA 23 détaille ses exigences sur PC et elles sont bien supérieures à celles de FIFA 22

FIFA 23 a détaillé ses exigences minimales et recommandées dans sa version PC, disponible le 30 septembre 2022 via Steam et Origin, la boutique numérique d’Electronic Arts, ainsi que le reste des versions console, c’est-à-dire PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch avec sa version Legacy et même pour Google Stadia. Mais pour en revenir à la version compatible, on connaît déjà ses exigences, qui, curieusement, sont bien supérieures à celles du précédent opus, FIFA 22.

FIFA 23 : exigences minimales et recommandées

À tel point que parmi le matériel nécessaire pour les exigences minimales, nous avons besoin d’une carte graphique Nvidia GeForce 1550 Ti, tandis que celles recommandées nécessitent des fonctionnalités telles qu’un processeur Intel Core i7 6700 ou 12 Go de RAM. Et dans les deux cas un espace de stockage gratuit de 100 Go pour l’installation. Nous vous laissons avec toutes les exigences minimales et recommandées de FIFA 23 :

Exigences minimales

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur : Intel Core i5 6600k ou AMD Ryzen 5 1600

Mémoire : 8 Go de RAM

Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ou AMD Radeon RX 570

DirectX : version 12

Réseau : connexion Internet haut débit

Stockage : 100 Go d’espace disponible

Exigences recommandées

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur : Intel Core i7 6700 ou AMD Ryzen 7 2700X

Mémoire : 12 Go de RAM

Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 1660 ou AMD Radeon RX 5600 XT

DirectX : version 12

Réseau : connexion Internet haut débit

Stockage : 100 Go d’espace disponible

Rappelons que FIFA 23 utilise la nouvelle technologie HyperMotion2, qui permettra d’imprimer encore plus de réalisme aux matchs grâce à une physique plus réaliste que jamais. Tout cela avec des nouveautés dans ses principaux modes de jeu tels que le Mode Carrière, les Clubs Pro, Volta Football, FIFA 23 Ultimate Team et plus encore, étant l’une des livraisons les plus ambitieuses de la franchise EA Sports.

Source | EA Sports