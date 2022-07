The Last of Us Part I subit une fuite qui révèle de nouveaux détails à travers des clips

The Last of Us Part I, le remake de l’œuvre originale de Naughty Dog, a subi une fuite majeure près d’un mois et demi avant sa sortie. Le matériel filtré nous permet de savoir à quoi ressemblent plusieurs minutes de gameplay en temps réel, ainsi que de nouveaux graphismes et gameplay.

Les clés du leak de The Last of Us Part I

The Last of Us Part I proposera différents modes graphiques en fonction du panneau sur lequel vous vous trouvez. Le mode graphique Fidelity « favorise la résolution par rapport à la fréquence d’images », ce qui se traduit en 4K natif à une fréquence cible de 40 images par seconde. D’autre part, le mode performance augmente la limite à 60 images par seconde tout en utilisant une solution de résolution dynamique. Il existe une troisième option pour déverrouiller la fréquence d’images sur tous les téléviseurs et moniteurs prenant en charge le taux de rafraîchissement variable (VRR).

Un autre clip se concentre sur l’établi et les mods d’armes. Le studio a repris les mêmes transitions de The Last of Us Part 2 à l’original. La caméra se concentre maintenant sur la façon dont Joel personnalise chaque arme en temps réel.

L’utilisateur qui a divulgué le contenu, dont les tweets ont maintenant été supprimés, a expliqué qu’il n’avait trouvé aucune amélioration jouable significative. Des actions comme ramper, quelque chose vu dans la suite, n’apparaîtront pas dans le remake. Les situations de combat partagées dans ces clips ne montrent aucun changement significatif au fur et à mesure que Joel se déroule. Même interface, mêmes outils et même boucle jouable.

La partie graphique montre un coup de pouce évident. Les couleurs du clip sont incorrectement corrigées en raison d’un problème avec la capture de l’utilisateur, à la fois en raison de ses paramètres et parce qu’elle a été enregistrée en utilisant HDR.

Rappelons que The Last of Us Part I arrivera sur PS5 le 2 septembre. Plus tard, il fera de même sur PC.

Source : VGC