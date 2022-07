Obtenez une pioche gratuite dans Fortnite avec GeForce NOW

Epic Games lance une nouvelle promotion Fortnite pour GeForce NOW de nVidia : ils offrent une pioche gratuite pour se connecter au jeu en utilisant ce service cloud. Ci-dessous, nous vous expliquons comment obtenir une pioche Fortnite Saison 3 gratuite grâce à ce service de streaming :

Comment obtenir gratuitement la pioche Annihilator Antenna sur Fortnite

En vous connectant à Fortnite via GeForce NOW entre le 21 juillet à 18 h 00 CEST et le 5 août à 17 h 59 CEST, vous pouvez obtenir gratuitement l’outil de récolte d’antennes Annihilator. Les joueurs recevront cet article dans leurs casiers Fortnite respectifs à partir du 11 août 2022. Et c’est tout ; il n’en a plus. Ici, nous vous expliquons comment créer un compte GeForce NOW.

Annihilateur d’antenne d’outil de récolte

Et voilà; nous n’avons rien d’autre à faire que de nous connecter à Fortnite Battle Royale sur GeForce NOW pendant toute la durée de cette promotion : du jeudi 21 juillet à 18h00 CEST au vendredi 5 août à 05h59 CEST. Et, comme d’habitude, une fois que nous aurons obtenu cette récompense gratuite, elle nous appartiendra pour toujours et nous pourrons l’équiper quand nous le voulons depuis notre casier.

Les appareils compatibles GeForce NOW sont les suivants : Windows PC, macOS, Android, Android TV ou LG TV ont leur propre application, tandis que pour iPhone et iPad, nous devons entrer via le navigateur Safari ; Nous pouvons également utiliser les navigateurs Chrome et Edge sur PC et Android. Allez, nous avons plusieurs options pour essayer ce service de jeu en nuage pour obtenir la pioche gratuite dans Fortnite.

Fortnite est actuellement dans la saison 3 de son chapitre 3. Dans notre guide complet du jeu, nous explorons tous les angles du jeu, y compris comment monter de niveau rapidement ou comment accomplir toutes les missions.

Source : EpicGames