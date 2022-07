Tous les costumes et nouveaux skins Fall Guys à venir : WWE, Fatal Fury, Godzilla, Jungle Book…

Maintenant que Fall Guys est passé au format free to play (c’est-à-dire maintenant qu’il est gratuit pour tout le monde) et que le succès du célèbre party game renaît, ses créateurs veulent en profiter pour regrouper tous ces fidèles qui approchent le jeu pour la première fois. Comment? Eh bien, avec beaucoup d’événements, de cadeaux et de costumes et skins gratuits. Parce que le costume de gode n’était que le début et dans les mois à venir, de nombreuses collaborations et croisements spéciaux viendront au jeu. Voulez-vous que nous les examinions tous ?

Fall Guys va à la WWE

Les haricots Fall Guys aiment tellement attraper, pousser et voler des mallettes (désolé, files d’attente), que comment pourraient-ils ne pas être aussi des fans de la WWE. Par conséquent, du 28 juillet au 1er août, l’arrivée d’une collaboration avec la célèbre ligue de lutte est attendue, ce qui nous permettra de nous habiller dans le costume aussi illustre que The Undertaker, King Woods et Asuka.

Fatal Guys ou Fall Fury ?

Mais pour illustre, Fatal Fury, la saga de combat emblématique de SNK et Neo-Geo. Les costumes de Terry Bogard et Mai Shiranui sont un investissement incontournable pour les classiques qui savent ce que sent une arcade. Les deux seront disponibles dans la boutique Fall Guys du 4 au 8 août.

Le livre de la jungle dans Fall Guys

Dans la foulée des événements WWE et Fatal Fury, du 6 au 10 août, Fall Guys rendra hommage au Livre de la jungle avec une nouvelle collaboration mettant en vedette des costumes et des skins du film à succès de Disney. Nous pouvons devenir Mowgli, Baloo, King Louie et même Shere Khan. Ce sont des costumes qui étaient déjà disponibles lors de la saison 5 du jeu, mais qui seront récupérés pour tous ceux qui l’ont raté.

Godzilla contre Fall Guys

Et nous terminons avec peut-être l’événement le plus important de cette liste, la collaboration entre Fall Guys et Godzilla. Ce dernier a peut-être survécu à King Kong, mais lui et sa bande de kaiju n’auront pas la vie aussi facile au Grand Prix Mediatonic et Devolver Digital. Ce sont tous les costumes et skins de Godzilla & Co. qui peuvent être obtenus à partir d’aujourd’hui, le 21 juillet.