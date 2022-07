Dragon Ball : The Breakers confirme la date de sortie, les éditions et la bêta fermée

Le jeu multijoueur asymétrique basé sur le manganime d’Akira Toriyama a enfin une date de sortie. Bandai Namco a annoncé que le titre sortira en store le 14 octobre 2022 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch et PC. Les versions de nouvelle génération fonctionneront grâce à la rétrocompatibilité, comme l’a indiqué la société dans un communiqué de presse.

Bien que les réservations au format physique soient déjà disponibles dans certains stores, Bandai Namco a souligné que les réservations numériques peuvent être réservées plus tard.

Toutes les éditions de Dragon Ball : The Breakers

Le jeu sera disponible en trois éditions différentes :

L’édition de base ne sera disponible que sous forme numérique et inclura le jeu de base. Si vous avez précommandé, vous obtiendrez une sphère de transformation Android 18 avec la capacité Wall Kick et l’accessoire Scouter (bleu).

L’édition spéciale sera publiée physiquement et numériquement et comprendra le jeu complet et le pack édition spéciale, qui comprend une tenue personnalisable, la pose de victoire à deux mains et le skin de véhicule dragon (jaune). Les pré-commandes recevront le transfert Android 18 et l’accessoire Scouter (bleu).

L’édition limitée ne peut être achetée que dans la boutique Bandai Namco. En plus du contenu de l’édition spéciale, il sera livré avec un boîtier en métal, 3 autocollants de harceleur, la figurine Cell shell et l’accessoire de jeu Potara (vert).

Quand est-ce et comment s’inscrire au test fermé

Les Japonais ont prévu un test fermé, qui aura lieu sur toutes les plateformes les 6 et 7 août. Les joueurs ont la possibilité de s’inscrire ici pour y accéder, bien que l’inscription ne garantisse pas la sélection. Durant la bêta, il sera possible de contrôler Cell et Freezer (des méchants), tandis que du côté des survivants on contrôlera Oolong, Bulma ou un avatar.

Le test fermé aura lieu aux heures suivantes :

Samedi 6 août, de 4h à 8h (heure de la France)

Samedi 6 août, de 14h à 18h (heure de la France)

Samedi 6 août de 20h à 00h (heure de la France)

Dimanche 7 août de 4h à 8h (heure de la France)

Dans Dragon Ball : The Breakers, les survivants tenteront à tout prix d’échapper aux griffes de l’ennemi, un méchant très puissant qu’ils ne pourront pas affronter dans des situations normales. Chez Netcost, nous l’avons essayé il y a quelques mois et nous vous dirons ce que nous en avons pensé.

