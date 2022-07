Fuite du gameplay et des captures d’écran de The Last of Us Part 1

The Last of Us Part 1, un remake PS5 de The Last of Us, sortira dans un peu plus d’un mois et les testeurs passent de nombreuses heures à parcourir le jeu à la recherche de bugs avant sa sortie. Un testeur a récemment divulgué des images de gameplay, nous donnant un aperçu plus approfondi de la refonte graphique.

Une Source a envoyé à Nick Baker une capture du gameplay de The Last of Us Part 1 fonctionnant sur PS5. En raison de la fuite, nous connaissons les options graphiques du jeu, y compris une option 4K/30FPS, un mode de résolution dynamique 60FPS et un mode de fréquence d’images entièrement déverrouillé pour ceux avec des écrans 120Hz.

Visuellement, le jeu a été remanié pour correspondre à la fidélité de The Last of Us Part 2. Cela indique de nouveaux modèles de personnages, un meilleur éclairage et d’autres ajustements. Cependant, un testeur a également affirmé que le jeu n’apportait aucune modification au gameplay, ce qui est dommage car The Last of Us Part 2 avait des mécanismes de combat et d’exploration plus serrés par rapport au jeu original.

Un autre compte Twitter a également été fuite de clips de gameplay et de captures d’écran du jeu en action. Au début, Sony a essayé de supprimer les fuites, mais à ce stade, elles sont largement répandues et faciles à trouver.

The Last of Us Part 1 sortira sur PS5 le 2 septembre 2022. Le remake sortira également sur PC à un moment donné dans le futur.

L’avis (ou question) de Raphael sur ce sujet : J’ai déjà terminé les deux jeux The Last of Us sur PS4 et je ne pense pas que suffisamment de temps se soit écoulé pour que j’envisage une rediffusion pour l’instant. Envisagez-vous de récupérer le remake à sa sortie? Ou êtes-vous satisfait du remaster PS4?