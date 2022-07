Mojang interdit les NFT et l’intégration de la blockchain de Minecraft

Minecraft a une énorme communauté de modding et de serveurs personnalisés, et avec l’augmentation des NFT, certains serveurs personnalisés ont cherché des moyens d’intégrer la blockchain et les NFT avec des serveurs Minecraft non officiels. Cette semaine, Mojang a officiellement mis à jour ses directives d’utilisation de Minecraft, interdisant l’utilisation des technologies NFT et blockchain.

Dans un article intitulé « Minecraft et NFT », Mojang a confirmé qu’il ne prendrait pas en charge ou n’autoriserait pas les NFT avec Minecraft, ce qui indique que l’utilisation de NFT pour vendre des skins ou des mondes personnalisés pour Minecraft est interdite. Mojang n’a également « aucun plan » pour implémenter la technologie blockchain dans Minecraft dans un avenir prévisible, bien qu’ils continueront à « surveiller » la technologie au fur et à mesure de son évolution au cas où un cas d’utilisation véritablement pratique apparaîtrait quelque part sur la ligne. Pour l’instant cependant, les crypto-monnaies, les NFT et le trading sur le marché ne sont pas sur la table.

« Pour garantir que les joueurs de Minecraft bénéficient d’une expérience sûre et inclusive, les technologies blockchain ne sont pas autorisées à être intégrées dans nos applications client et serveur Minecraft et ne peuvent pas non plus être utilisées pour créer des NFT associés à tout contenu du jeu, y compris les mondes, les skins, les personnages. articles, ou d’autres mods ». le poste lit. «Nous accorderons également une attention particulière à l’évolution de la technologie blockchain au fil du temps pour nous assurer que les principes ci-dessus sont retenus et déterminer si cela permettra des expériences plus sécurisées ou d’autres applications pratiques et inclusives dans les jeux. Cependant, nous n’avons pas l’intention d’implémenter la technologie blockchain dans Minecraft pour le moment ».

Bien que cela découragera la foule NFT, il existe de nombreuses autres façons d’intégrer des microtransactions dans des serveurs Minecraft personnalisés, et certains serveurs sont monétisés de manière agressive. C’est aussi quelque chose que Mojang devrait peut-être examiner car, en fin de compte, Minecraft est un jeu commercialisé auprès d’un public plus jeune.

L’avis (ou question) de Raphael sur ce sujet : En raison de certains des systèmes de monétisation déjà en place pour certains serveurs Minecraft personnalisés et non officiels, l’intérêt croissant pour les NFT et la cryptomonnaie suscite des inquiétudes. Dans cet esprit, une sorte de déclaration de Mojang était nécessaire.