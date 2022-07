Le chat vocal Discord arrive sur les consoles Xbox

L’année dernière, Discord a commencé à travailler sur de nouveaux outils d’intégration pour apporter le chat vocal et l’accès au serveur aux consoles. Discord s’est initialement associé à Sony pour tester l’intégration de la console, mais maintenant, Discord Chat se dirige également vers les consoles Xbox.

Depuis hier soir, les testeurs Xbox Insider disposent désormais d’une mise à jour de l’anneau alpha avec l’intégration Discord pour Xbox. Vous pourrez lier votre compte Discord et accéder aux canaux vocaux et aux appels de groupe directement depuis votre console Xbox Series X/S ou Xbox One. Ce sera un bon remplacement pour le chat de groupe intégré de Xbox, car Discord est plus convivial pour le jeu multiplateforme.

Lorsque vous jouez à un jeu sur Xbox, vous pourrez voir qui participe à l’appel et qui parle dans le tableau de bord, et vous pourrez régler les paramètres sonores afin de trouver le bon équilibre entre les communications et l’audio du jeu.

Il n’y a pas de date à laquelle cela sera officiellement déployé pour tous les utilisateurs. Pour l’instant, Discord sur Xbox est en test d’anneau alpha, nous prévoyons donc un déploiement complet dans les prochains mois.

L’avis (ou question) de Raphael sur ce sujet : Généralement, lorsque je joue sur ma Xbox, je suis isolé de tous mes amis joueurs sur PC. L’intégration de Discord résout bien ce problème et a également plus de sens en tant que choix de chat vocal maintenant que la plupart des principaux jeux multijoueurs offrent le Cross-play entre les consoles et le PC.