Stray ressemble tellement à la réalité que même les chats et les chiens veulent sauter sur l’écran

Stray est la grande sensation de ce que nous avons porté cet été. Le titre de Blue Twelve Studio et Annapurna interactive a donné aux joueurs une expérience de première main de ce que cela fait de se déplacer comme un chat. Le modèle choisi, si détaillé et hyper réaliste, a donné envie à de vrais chats et chiens de passer à l’écran… littéralement.

Le dégoulinant de clips avec les réactions de ces sympathiques animaux est incessant, à tel point qu’un internaute a tenté de les collectionner. Chats errants, comme s’appelle le compte Twitter, est un carrousel de vidéos dédiées aux chats devant Stray. Certains rayent l’écran ; d’autres, au contraire, bougent la tête au rythme du mouvement du personnage chat.

« Je pense qu’il faut attendre que le chien passe avant de jouer à Stray », explique Bryanna Lindsey, utilisatrice du réseau social, dans l’un des clips les plus partagés. « Je voulais faire une vidéo parce qu’elle regardait les chats, mais à la fin elle est allée directement à la télé. » Bien sûr, malgré le fait que le sabot a presque déchiré le panneau, Lindsey assure que personne n’a été blessé.

Stray, « une merveille du début à la fin »

Avec ces mots, nous avons commencé les conclusions de notre analyse de Stray, déjà disponible sur PS5, PS4 et PC. « C’est ainsi que nous nous montrons retentissants devant une fable belle et, en même temps, troublante mettant en scène un chat attachant avec un grand esprit aventureux. Une histoire qui traite de thèmes tels que l’amitié, la perte et les souvenirs, le tout à travers une expérience interactive vraiment unique, comprenant des défis de compétence et de logique. Et le plus important dans le décor, c’est que, une fois terminé, il laisse sa marque ».

Bien sûr, parmi les éléments négatifs on retrouve « certaines physiques améliorables » et sa difficulté « pas très élevée ». Malgré cela, il a obtenu une note de 8,5 sur 10. Vous pouvez le lire sur ce lien.

Source : réseaux sociaux