Protégez votre Steam Deck de la canicule : Valve avertit d’éventuels problèmes dus aux températures élevées

La canicule actuelle que connaissent une grande partie de l’Europe et des États-Unis pourrait faire des ravages à tous les niveaux si les précautions adéquates, tant personnelles que matérielles, ne sont pas prises. Et les appareils électroniques qui ont tendance à chauffer à l’usage peuvent subir certains revers dus à la surchauffe. C’est le cas de Steam Deck, le nouvel appareil portable de Valve, qui pourrait voir ses performances affectées dans les environnements à haute température. Cela a été averti par le compte officiel Steam Deck sur Twitter, partageant une série de conseils afin que ses utilisateurs puissent prendre les mesures appropriées.

Steam Deck et surchauffe

« Steam Deck fonctionne mieux à des températures ambiantes comprises entre 0° et 35°C. Si la température est supérieure à cela, vous pouvez commencer à réguler les performances pour vous protéger », peut-on lire dans la publication du compte officiel Steam Deck. « L’APU Steam Deck fonctionne bien à des températures allant jusqu’à 100°C. À partir de ce chiffre, il réduit les performances et à 105 ° C, il s’éteint. Ceci est fait pour protéger le système et l’utilisateur d’éventuels dommages », poursuit-il, en avertissant que certains utilisateurs peuvent souffrir de pannes soudaines dues à une surchauffe.

Tout cela pour protéger le matériel sensible en cas de fonctionnement à des températures extrêmes, comme tout autre appareil électronique similaire. A tel point que Steam Deck dispose de fonctionnalités pour limiter la puissance de son matériel dans les cas où cela est nécessaire, en plus de protéger la batterie et son autonomie.

Récemment, Nintendo a mis en garde contre des conditions d’utilisation similaires à des températures élevées pour la Nintendo Switch, avec une utilisation recommandée dans des environnements entre 5 ° et 35 ° C, rappelant également que les fentes de ventilation doivent toujours être libres.

Source | Soupape