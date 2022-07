Vous pouvez maintenant jouer gratuitement au multijoueur de Call of Duty: Vanguard pendant une durée limitée

Call of Duty : Vanguard fête une nouvelle période d’accès gratuit à une partie de son offre. Les modes multijoueur et zombie seront disponibles pour tous les joueurs jusqu’au 26 juillet à 17h00 (CEST). Que vous soyez PlayStation, Xbox ou PC, vous pouvez désormais rejoindre la bataille de la Seconde Guerre mondiale.

Les progrès que vous faites seront stockés dans votre profil au cas où vous décideriez de passer à la version finale. De plus, la progression des armes se poursuit dans Call of Duty: Warzone dans le cadre de l’écosystème de la franchise. Le test coïncide avec la sortie récente de cartes comme l’USS Texas 1945, qui revient après ses débuts dans Call of Duty : WWI.

Passant au mode zombie, Sledgehammer Studios met l’accent sur Shi No Numa, une expérience classique basée sur des rondes où vous devez survivre à des hordes de morts-vivants dans le marais. Pour jouer sur PS5 et PS4, vous devez être abonné à PlayStation Plus.

Ci-dessous, nous vous laissons les liens de téléchargement en fonction de la plate-forme.

Terminator écrase Call of Duty en août

Les joueurs de test ne coïncideront pas avec l’arrivée de Terminator tout au long du mois d’août. Les modèles T-800 et T-1000 seront les vedettes de deux packs skins liés à la franchise. Lors de l’achat, vous recevrez des plans d’armes, une montre, des emblèmes et des skins d’opérateur. Connaître tous les détails dans ce lien.

Tout est prêt pour les renforts de la saison 4 dans les deux jeux, qui sont prévus le 27 juillet à 19h00 (CEST). Les événements spéciaux dans Fortune’s Keep et Rebirth Island liés aux zombies se démarquent. et, l’infection revient.

Source : Blog Call of Duty