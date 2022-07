Buzz l’Éclair de Pixar a déjà une date de sortie sur Disney+ après son désastre au box-office

Buzz l’Éclair, le dernier film de Pixar sorti en salles, a déjà une date confirmée pour son arrivée sur Disney+, la plateforme de contenu en streaming de Disney, après sa performance décevante au box-office dans les salles du monde entier. Cela a été annoncé par les responsables, confirmant que le spin-off de Toy Story pourra être apprécié en streaming le 3 août 2022. et, seulement 45 jours après sa sortie en salles.

Chez nous et… au-delà ?

C’est un geste aussi surprenant – étant Disney – que compréhensible compte tenu de la piètre performance au box-office d’un film qui a à peine réalisé une récolte de 213 millions de dollars pour un budget de 200 millions de dollars. Un échec au niveau des performances économiques qui a contraint les responsables à porter le film à Disney+ au plus vite dans l’espoir qu’il fonctionnera mieux dans les foyers au niveau des nouveaux abonnements au service.

Et c’est que Buzz l’Éclair, réalisé par Angus MacLane, est devenu le troisième film Pixar à ne pas faire ses débuts au numéro un au box-office, avec Inside Out et Arlo’s Journey, commençant avec seulement 51 millions de dollars aux États-Unis. Nous verrons comment ce revers affecte les productions à venir de Pixar et s’ils gardent les salles de cinéma en priorité ou alternent entre les salles et le streaming en fonction de l’attente de chaque projet.

« Une aventure de science-fiction animée : l’histoire d’origine définitive de Buzz l’Éclair (exprimé par Chris Evans), le héros qui a inspiré le jouet. Buzz l’Éclair montre le légendaire explorateur spatial après s’être perdu sur une planète hostile à 4,2 millions d’années-lumière de la Terre avec son commandant et son équipage. Buzz essaie de trouver un moyen de rentrer chez lui à travers l’espace et le temps avec l’aide d’un groupe de recrues ambitieuses et de son charmant acolyte robot, Sox. Mais l’arrivée de Zurg, une présence imposante avec une armée de robots impitoyables et des plans cachés complique les choses et menace la mission », indique son synopsis officiel.

