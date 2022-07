Obi-Wan a inventé un sabre laser en forme de nunchaku, révèle une bande dessinée de Star Wars

Cela ne fait pas un mois que la série Star Wars: Obi-Wan Kenobi a terminé son histoire, mais cela ne indique pas que Lucasfilm ne décrit pas de nouveaux détails sur le personnage dans d’autres médias. Le 25e numéro de la bande dessinée Star Wars a révélé que pendant son temps en tant que Padawan, le jeune Kenobi avait conçu un nouveau type de sabre laser en forme de nunchaku. Dans la scène, le personnage raconte Anakin Skywalker, comme on peut le voir sur l’image en dessous de ces lignes.

« Quand j’étais padawan, j’ai eu l’idée d’attacher deux sabres laser à lame courte à une chaîne », lui dit-il. Il va sans dire qu’en gérant habilement la chaîne, les deux lames pouvaient bouger comme s’il s’agissait d’un nunchaku. Obi-Wan lui offre alors le même conseil que son maître Qui-Gon Jinn lui a donné : « Cela a à voir avec la façon dont nous voulons être vus, Anakin, et comment cela est lié à la mission principale de l’Ordre Jedi. Nous ne voulons pas être puissants, nous voulons nous dresser contre les ténèbres. »

La scène avec Anakin Skywallker.

Y aura-t-il une deuxième saison d’Obi-Wan Kenobi ?

La série Obi-Wan Kenobi a été conçue comme une série limitée, c’est-à-dire avec une introduction, un milieu et une fin. Cependant, avant que la production ne diffuse ses derniers épisodes, il a été divulgué que Lucafilm avait changé le destin de Reva, la troisième sœur, afin de continuer à travailler avec le personnage. Quoi qu’il en soit, de la part de l’entreprise, ils n’ont pas fermé les portes, malgré le fait qu’ils n’ont rien confirmé officiellement non plus. On sait que le projet original était une trilogie de films et que la série est basée sur le premier.

Star Wars : Andor sera la prochaine série originale à être diffusée sur Disney+. Il le fera le 31 août, mais pour vous mettre en appétit, Lucasfilm a diffusé le premier spot télévisé, que vous pouvez voir ici.

Source | BD