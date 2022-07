Goku récupère une technique incroyable dans le dernier chapitre de Dragon Ball Super

Goku l’a encore fait. Dans Dragon Ball Super Chapitre 86 publié le mercredi 20 juillet, on a pu voir le Saiyan déchaîner pour la deuxième fois une technique incroyable qu’on avait déjà vue pour vaincre Moro dans l’arc précédent du manga. Il s’agit de cette capacité à travers laquelle -vous pouvez le voir à la fin de l’article- il crée une énorme projection de lui-même avec la technique Ultra Instinct et, en mode géant, attaque définitivement ses ennemis. Ceci dans Naruto est connu sous le nom de Susanoo, un jutsu qui crée un grand humanoïde spirituel et que nous avons maintenant vu reproduit ici. Nous discutons du chapitre 86 ci-dessous, avec des spoilers bien sûr. N’oubliez pas que vous pouvez le lire totalement gratuitement.

La bataille finale entre Goku et Gas ?

Tout reprend là où nous nous étions arrêtés au chapitre 85. Gas a débloqué toute sa puissance – et vieilli son apparence – et est en mode berserker. Avant lui, nous avons Goku, qui a décidé d’utiliser le signal ultra-instinct pour équilibrer la tranquillité de cette technique avec le cœur brûlant du Saiyan après les révélations de Bardock, son père, et les souvenirs de sa mère. Le combat était en faveur de Goku mais les choses changent : Gas est supérieur et veut le tuer à coups de poing et à une vitesse incroyable.

Le rythme des combats est spectaculaire et l’amélioration du dynamisme des vignettes aux mains de Toyotaro, qui a fait un bond énorme après le Tournoi du Pouvoir, en est déjà une confirmation. Lorsque Goku passe le pire, Granola apparaît qui s’est déjà remis de ses maux. Tous deux préparent un plan : que le céréalien charge une attaque pour achever Gas, très à la manière de ce qui s’est passé au début de Dragon Ball Z contre Raditz, si vous vous en souvenez.

Dans ce contexte, Goku commence à se battre de toutes ses forces pendant que son partenaire charge l’énergie nécessaire, mais Gas est toujours supérieur. Quand tout semble perdu, Vegeta fait une apparition, tenant Gas du mieux qu’il peut. Quelques secondes. Il décide d’opter pour le Granola…

Mais Goku passe ensuite à Ultra Instinct et active susanoo. La séquence est spectaculaire :

Avec cette attaque, il attrape Gas, le jette en l’air (l’attaque de Granola pourrait détruire la planète si elle touche le sol) et le Cerealian lance une attaque chargée de deux auras rappelant une boule de Genki. Frappez-le carrément et l’ennemi tombe. Granola confirme qu’il ne l’a pas tué mais qu’il ne se réveillera pas avant quelques jours, incitant les autres pirates à le récupérer et à partir.

Est-ce la fin de l’arc Granola ?

Après plusieurs mois d’action, de flashbacks et de combats constants, beaucoup se demandent si cette attaque met fin à l’arc de Granola. Le type de fin de chapitre peut indiquer que c’est le cas, mais nous avons déjà vu dans Dragon Ball qu’il n’est pas habituel que cela se produise. Piccolo dans le Tenkaichi Budokai est un bon exemple et Freezer après avoir reçu le ballon Genki, un autre. Et si vous en voulez un troisième : Cell après son auto-explosion.

Attaque finale de Granola.

La réalité est qu’il y a des doutes sur ce qu’il advient des compagnons de Gas et de leurs plans, ce qu’il adviendra de Granola maintenant qu’il ne voit plus Goku et Vegeta comme des ennemis et où un complot que nous croyons peut aller, et c’est l’opinion, il voulait montrer le sens de la fin du combat.

Un an de Vegeta Mega Instinct

Cette semaine marque un an depuis que nous avons vu Vegeta sous sa forme Mega Instinct, qui lui a d’abord servi à équilibrer les forces avec Granola, bien qu’il n’ait pas réussi à le vaincre. Plus tard, nous avons vu cette même transformation contre Gas, non sans grands succès non plus. Dans cette dernière partie du combat, il ne l’a pas utilisé, et les limites de son corps semblent être un frein à la façon dont il se nourrit de puissance, mais nous serions surpris si sa forme la plus puissante finissait par traverser la voûte sur la pointe des pieds. Nous voulons voir le prince Saiyan réussir, et c’est une autre raison pour laquelle nous pensons que ce n’est pas encore fini.