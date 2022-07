Testez les versions PS5 et Series X/S d’Assassin’s Creed Origins et Odyssey, améliorent-elles les graphismes ?

Assassin’s Creed Origins et Assassin’s Creed Odyssey ont été conçus pour la génération précédente de consoles et n’ont jamais fonctionné à 60 ips sur les systèmes d’origine. Après la sortie de Valhalla, Ubisoft a publié un correctif pour les deux jeux, qui bénéficient désormais de performances améliorées sur Xbox Series X, Xbox Series S et PS5. Digital Foundry, le point de vente technologique d’Eurogamer, a examiné le fonctionnement des jeux sur les nouveaux systèmes, mais les graphismes ont-ils été améliorés ?

La réponse courte est non, le jeu a exactement le même aspect que lors de sa sortie initiale, mais avec quelques nuances. « J’ai testé les jeux dans diverses conditions et les paramètres visuels semblent identiques à ceux de la génération précédente », ont-ils déclaré dans l’article. « Pas de surprises ici, mais il y a des résultats intéressants en matière de clarté visuelle. » Ci-dessous, vous pouvez profiter de la vidéo complète.

Quelle est la résolution maximale de chaque version ?

Les correctifs concernent la version de génération précédente, ce qui est une limitation car elle fonctionne sur le code PS4 et Xbox One. « Toutes les versions utilisent une résolution dynamique », mais les améliorations dépendent de chacun des systèmes. La série X fonctionne à 4K et atteint un maximum de 3840×2160, tandis que la PS5 semble aller jusqu’à 2880×1620. Au lieu de cela, la résolution maximale de la série S est de 1920×1080.

Assassin’s Creed Origins a ouvert une nouvelle étape pour la saga. Le jeu a implémenté les mécanismes RPG qui ont ensuite été développés dans Odyssey et Valhalla. Situé dans l’Égypte de Cléopâtre, ce n’est pas le seul jeu qui se déroule dans le monde antique. Le second d’entre eux nous a emmenés dans la Grèce classique, en pleine guerre du Péloponnèse.

Le jeu le plus récent de la marque, Assassin’s Creed Valhalla, a bien une version native pour les consoles de nouvelle génération. Il est également disponible sur PS4, Xbox One et Google Stadia. Vous recevrez un épilogue gratuit à la fin de l’année. Au delà? Un nouveau titre sera annoncé en septembre.

